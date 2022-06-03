«عنکبوت مقدس» توهین به مقدسات است/لزوم ورود هنرمندان همراه انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلا این شهر، ضمن بیان اینکه دشمن همواره از بدو پیروزی انقلاب با مشاهده به خطر افتادن پایه‌های قدرت خود از همه گزینه‌ها برای بازگشت به صحنه نبرد استفاده کرده و می‌کند، ابراز داشت: دشمن از آنجا که گزینه‌های نظامی را ناکارآمد می‌داند در تلاش برای نفوذ از راه فرهنگ است که این بار با نشان دادن فیلم «عنکبوت مقدس» در قالب جشنواره فیلم کن فرانسه سعی در بد جلوه دادن انقلاب و نظام را دارد.

وی ضمن بیان اینکه سیاه نمایی علیه ایران در قالب فیلم «عنکبوت مقدس» توهین به مقدسات است، افزود: از نگاه آنها هر فرد با انجام این کار حتی در کمترین مرتبه هنری که منتهی به ایران هراسی و اسلام هراسی شود، برجسته است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه در مقابل این عمل آنها تنها می‌توان از طریق فرهنگی وارد کارزار شد، ابراز داشت: از هنرمندان همراه انقلاب انتظار می‌رود تا در این جریان وارد شده و آثار هنری فاخر بسازند تا بتوان با اقدام ضد فرهنگ مقابله کرد.

مطیعی با بیان اینکه ارکان اصلی مکتب امام (ره) عقلانیت، معنویت و عدالت است، تصریح کرد: تاکید همواره ایشان به مسئولان مردم سالاری و تکیه بر مردم، رسیدگی به محرومان، دور بودن از اشرافیت و انجام کار برای خدا و تکلیف الهی است که انتظار می‌رود این سیره ایشان همواره مد نظر مسئولان و مدیران جامعه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نتیجه بازداشت امام راحل توسط رژیم شاهنشاهی منجر به اعتراض و نهایت شهادت جمعی از مردم قم شد که این اقدام اولین گام‌های انقلاب را به حرکت درآورد لذا باید در این روز یاد و خاطره آن روزها برای نسل جدید بازگو شود تا بدانند انقلاب با مشقت و سختی‌های زیاد به امانت دست همه ما سپرده شده و باید با پاسداری و حفاظت، آن را به نسل فردا برسانیم.