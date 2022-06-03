لزوم اجرای کامل دستورالعمل امام راحل برای امربه معروف ونهی ازمنکر

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد در خطبه‌های عبادی – سیاسی نمازجمعه این هفته اصفهان ضمن گرامی داشت سی و سومین سالگرد رحلت امام خمینی (ره) و یاد و خاطره شهدای قیام ۱۵ خرداد اظهار داشت: ساده زیستی، علم به هر آنچه در خصوص آن اظهار نظر می‌کردند و فراتر از دوران خود بودن از ویژگی‌های بارز رهبر کبیر انقلاب بود.

وی با اشاره به حضور جمعیت میلیونی برای تشییع پیکر مطهر امام خمینی (ره) در ۱۴ خرداد سال ۱۳۶۸ اشاره کرد و گفت: نمونه این تشییع را پس از آن در کشور شاهد نبوده‌ایم.

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه ساده زیستی و بیان صادقانه و دلسوزانه رهبر کبیر انقلاب محبت ایشان را در دل همه مسلمانان جهان قرار داد، افزود: توجه به بیت المال نیز از دیگر ویژگی‌های امام راحل بود که همه مسئولان در هر سطحی باید به این مهم توجه کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه مهم‌ترین خواسته پروردگار از مسلمانان این است که گناه نکنند و همواره پیرو دستورات الهی باشند، ادامه داد: مؤمن امر به معروف و نهی از منکر می‌کند، در این زمینه باید اول با زبان خوب، سپس با زبان تند و سپس کم کردن رابطه خود با آنها به گونه‌ای که فرد متوجه شود، این عمل را انجام داد.

آیت‌الله طباطبایی نژاد با بیان اینکه جهاد یکی از مراحل امر به معروف و نهی از منکر است که یکی از مهم‌ترین واجبات تلقی می‌شود، ابراز داشت: نباید فکر کنیم که همه امور مربوط به دولت است زیرا بسیاری از اقدامات است که دولت بدون مردم قادر به انجام آن نیست. برهمین اساس لازم است مردم نیز به امر به معروف و نهی از منکر بپردازند. امام خمینی (ره) در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دستورالعملی را برای تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر ارائه دادند که متأسفانه هنوز به صورت دقیق عملیاتی نشده است.

وی تصریح کرد: امام نفرمودند تنها امر به معروف و نهی از منکر کنید، بلکه ایشان فرمودند باید سازمانی تشکیل شود که همه ادارات اعم از نظامی، فرهنگی، وزارتخانه‌ها در خصوص مسائل امر به معروف به آن رجوع کنند. این فکر بلند و ارزشمندی بود که دستور آن صادر شد اما بزرگان در همان زمان از زیر این اقدام فرار کردند.

امام جمعه اصفهان در ادامه به استقبال گسترده از سرود سلام فرمانده اشاره کرد و گفت: این سرود باعث خشم شدید دشمنان شد چرا که دشمن فکر می‌کرد کودکان و نوجوانان دنباله روانقلاب نیستند اما سلام فرمانده نشان داد علاقه به انقلاب به‌طور روزافزون در میان مردم افزایش پیدا می‌کند..

وی همچنین ضمن تبریک دهه کرامت افزود: این ایام میلاد با سعادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) و آغاز دهه کرامت است که به واسطه تولد دو کریم اهل بیت، دهه کرامت نامیده شده است.

آیت الله طباطبایی نژاد با محکوم کردن اهانت فیلم عنکبوت مقدس به ساحت امام رضا (ع) اضافه کرد: دشمنان گمان نکنند با این گونه اقدامات باعث می‌شوند شیعه از علایق خود به ائمه دست بکشند بلکه در مقابل باعث تقویت علاقه مردم به ائمه می‌شود.

وی همچنین با اشاره به حادثه ریزش ساختمان مترو پل و فوت بسیاری از هموطنان ما در این حادثه افزود: باید با اشد مجازات با مسببان این حادثه برخورد شود.