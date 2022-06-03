خط کشی نزدیک به ۵۰ هزار متر طول در محوطه حرم مطهر امام (ره)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، مهدی هدایت در تکمیل این خبر افزود: در این خصوص ۱۲۸۵۰ متر طول خط کشی در محوطه، ۳۵۴۵۰ متر طول خط کشی ممتد و ۷۵۵ متر طول خط کشی بستر محوطه حرم مطهر انجام شده است. همچنین ۱۵ پد هلیکوپتر در محوطه حرم مطهر و پارکینگ‌های غربی و شمالی خط کشی شده است.

او با اشاره به اصلاح هندسی پارکینگ غربی مقابل درب دانشگاه شاهد گفت: به منظور تسهیل در تردد زائرین در بزرگراه آزادگان ورودی شهرک مرتضی گرد اصلاح هندسی در این مسیر اجرا شد.

ضمن اینکه تابلو علائم ترافیکی به جهت آشکار سازی، ۸۰ عدد خطرنما با پایه ،۴۰ عدد شورن با پایه ،۱۳ عدد تابلو شناسایی پارکینگ‌ها، ۱۵۰ قطعه نیوجرسی و ۲۵۰ گاردریل نیز در این محدوده نصب شد.

به گفته این مسئول ۳۵۰ تن آسفالت در بیش از ۱۰۰ نقطه از معابر داخل حرم و پارکینگ‌های منشعب پخش شده است.