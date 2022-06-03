به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه بجنورد اظهار داشت: ملت ایران هرگز دربرابر زیاده خواهی ها کوتاه نمیآید؛ اگر نظام استکبار با مردانی که ریشه در ارزشهای کربلا و غیرت علوی دارند دشمنی کند، این حرکتهای غلط بی جواب نمیماند.
امام جمعه بجنورد ادامه داد: این را در عمل تا امروز نشان داده ایم و از این بعد هم مردم ایران در برابر زیاده خواهی نظام استکبار میایستند.
وی با اشاره به سالروز ارتحال امام (ره) افزود: ساده زیستی یکی از ویژگیهای امام بود که اگر مسئولان امروز به آن پایبند باشند بسیاری از مشکلات رفع میشود.
حجت الاسلام نوری مدیریت را از ویژگیهای دیگر حضرت امام راحل عنوان کرد و گفت: مدیریت و رهبری امام راحل بود که جنگ و سایر بحرانها مدیریت شد، ایشان کارهای بزرگی انجام دادند.
وی اظهار داشت: صرفه جویی از دیگر ویژگیهای امام (ره) است، اکنون هم در شرایط کمبود انرژی و کمبود آب و برق، خیلی از کارخانهها به ناچار با خاموشی برق رو به رو میشوند، اگر اسراف در مصرف نداشته باشیم و به حد نیاز مصرف کنیم میتوانیم بحران را مدیریت کنیم.
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