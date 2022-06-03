فرود نخستین هواپیما از کویت در فرودگاه حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، فرودگاه بین المللی حلب برای نخستین بار طی ۱۰ سال گذشته از خطوط هوایی کویت به این کشور میزبانی کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) امروز جمعه نخستین هواپیمای ورودی از کویت در فرودگاه بین المللی حلب بر زمین نشست.

گفتنی است که این نخستین فرود هواپیمای مسافربری در فرودگاه بین المللی حلب از مبدأ کویت، پس از ده سال است.

به گفته مسئولان شرکت هوایی سوری «اجنحة الشام» از این پس سفرهای هوایی میان فرودگاه کویت و حلب و بالعکس به طور میانگین دو بار در هفته (از امروز جمعه) پیگیری می‌شود.

قابل ذکر است که فعالیت فرودگاه بین‌المللی حلب از سال ۲۰۱۱ و آغاز بحران داخلی سوریه، به حال تعلیق در آمده بود.