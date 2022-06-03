  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ خرداد ۱۴۰۱، ۱۹:۰۰

پس از ۱۰ سال رخ داد؛

فرود نخستین هواپیما از کویت در فرودگاه حلب

فرود نخستین هواپیما از کویت در فرودگاه حلب

فرودگاه بین المللی حلب برای نخستین بار طی ۱۰ سال گذشته از خطوط هوایی ورودی از مبدأ کویت به این کشور میزبانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، فرودگاه بین المللی حلب برای نخستین بار طی ۱۰ سال گذشته از خطوط هوایی کویت به این کشور میزبانی کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) امروز جمعه نخستین هواپیمای ورودی از کویت در فرودگاه بین المللی حلب بر زمین نشست.

گفتنی است که این نخستین فرود هواپیمای مسافربری در فرودگاه بین المللی حلب از مبدأ کویت، پس از ده سال است.

به گفته مسئولان شرکت هوایی سوری «اجنحة الشام» از این پس سفرهای هوایی میان فرودگاه کویت و حلب و بالعکس به طور میانگین دو بار در هفته (از امروز جمعه) پیگیری می‌شود.

قابل ذکر است که فعالیت فرودگاه بین‌المللی حلب از سال ۲۰۱۱ و آغاز بحران داخلی سوریه، به حال تعلیق در آمده بود.

کد مطلب 5506239

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها