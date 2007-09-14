تنها 357 نفر در بخش صادرات و واردات کالای لرستان فعالیت می کنند

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: ضعیف بودن تشکل های تجاری، هزینه بالای تولید کالا و کیفیت پایین آن در مقایسه با نمونه خارجی از مهم ترین دلایل حضور نیافتن بازرگانان لرستانی در عرصه صادرات و واردات است.

وی با اشاره به خبر تهیه کتاب توانمندی های اقتصادی و بازرگانی لرستان اذعان داشت: این کتاب به 90 کشور شریک تجاری ارسال خواهد شد.

بیرانوند با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه ماه رمضان در استان خاطر نشان کرد: در این ماه علاوه بر توزیع اقلام مصرفی مردم نظیر برنج و روغن به منظور نظارت بر قیمت کالا و ارائه خدمات مناسب 30 گشت بازرسی و نظارتی در مناطق مختلف شهری و روستایی استان فعالیت می کنند.

وی در ادامه با تشریح برنامه های این سازمان در آستانه بازگشایی مدارس از توزیع لوازم التحریر و حدود چهار میلیون جلد دفترچه در استان خبر داد و یادآور شد: سه میلیون و 880 هزار جلد دفترچه درسی دانش آموزان از نوع دفترچه های معمولی، دو خط و نقاشی در اندازه های 40 ، 60 ، 80 و100 برگ امسال در سطح فروشگاه های لوازم تحریر و تعاونیها با قیمت مصوب دولتی، توزیع خواهد شد.