مهندس مسعود نصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: هم اکنون 720 روستای بوشهر نزدیک به 35 درصد از جمعیت این استان را در خود جای داده و به جز در شبکه جمع آوری فاضلاب، در دیگر شاخص ها همچون راه، تلفن و مخابرات، آب و برق روستاهای استان از شاخص کشوری هم در رتبه بالاتری قرار دارد.

نصوری ادامه داد: مطالعات گردشگری در روستاهای استان انجام شده و تکمیل زیرساخت های این روستاها در اولویت استان قرار دارد تا ضمن جذب گردشگر، بتوان توریست روستایی را هم ترویج کرد.

وی بر حفظ بافت و اصالت روستاهای استان ضمن توجه به استحکام سازه ها تاکید کرد و گفت: متاسفانه در سطح شهرهای استان شاهد هرج و مرج در سیما و چهره شهری هستیم که این اتفاق تلخ نباید در روستاها و به هنگام نوسازی و بهسازی ساختمان ها تکرار شود.

معاون امورعمرانی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: مطالعات پسماند در 22 روستای بوشهر اغاز شده و امیدواریم با تکمیل این مطالعات و اجرای آن، شاهد آغاز یک نهضت جدید برای زندگی بهداشتی و سالم در روستاهای این استان باشیم.

وی با اشاره به نقش روستاها در توسعه پایدار، خواستار مشارکت همه اهالی و ساکنان روستاهای استان برای پیشبرد طرح های توسعه منطقه ای شد.