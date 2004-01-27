  1. سیاست
  2. سایر
۷ بهمن ۱۳۸۲، ۱۱:۲۸

تذكر نماينده كازرون

متحصنين به اعتراض خود ادامه دهند

متحصنين به اعتراض خود ادامه دهند

محمد باقر باقري نژاديان نماينده كازرون شناسايي و محاكمه كساني را كه با رد صلاحيت هاي گسترده به زعم وي يك كودتاي پارلماني را در دستور كار دارند، خواستار شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، نماينده رد صلاحيت شده كازرون در قالب يك تذكر آيين نامه اي گفت: در شرايط فعلي يك برنامه ريزي جدي براي كودتاي پارلماني صورت گرفته كه تمام عقلاي شرق و غرب را متحير ساخت لذا جرياني كه اين كودتاي پارلماني را از طريق رد صلاحيت هاي گسترده پيگيري مي كند بايد به صورت ريشه اي  شناسايي و محاكمه شوند.
وي با بيان اينكه امام راحل نسبت به عدم دخالت نهادهاي انقلابي مانند سپاه پاسداران و صدا و سيما در سياست هشدار داده بودند، تصريح كرد: اكنون مي بينيم اين هشدارامام را ناديده گرفته و در مجلس ششم نيز وقاحت را به جايي رساندند كه براي كودتاي پارلماني در كشور پايه ريزي كردند.
وي با بيان اينكه نمايندگان سوگند خوردند از حقوق مردم دفاع كنند تصريح كرد: متحصنين با اعتراض خود مانع از برگشت استبداد و خودگامگي در كشورخواهند شد.

کد مطلب 55064

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها