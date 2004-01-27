متحصنين به اعتراض خود ادامه دهند

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، نماينده رد صلاحيت شده كازرون در قالب يك تذكر آيين نامه اي گفت: در شرايط فعلي يك برنامه ريزي جدي براي كودتاي پارلماني صورت گرفته كه تمام عقلاي شرق و غرب را متحير ساخت لذا جرياني كه اين كودتاي پارلماني را از طريق رد صلاحيت هاي گسترده پيگيري مي كند بايد به صورت ريشه اي شناسايي و محاكمه شوند.

وي با بيان اينكه امام راحل نسبت به عدم دخالت نهادهاي انقلابي مانند سپاه پاسداران و صدا و سيما در سياست هشدار داده بودند، تصريح كرد: اكنون مي بينيم اين هشدارامام را ناديده گرفته و در مجلس ششم نيز وقاحت را به جايي رساندند كه براي كودتاي پارلماني در كشور پايه ريزي كردند.

وي با بيان اينكه نمايندگان سوگند خوردند از حقوق مردم دفاع كنند تصريح كرد: متحصنين با اعتراض خود مانع از برگشت استبداد و خودگامگي در كشورخواهند شد.