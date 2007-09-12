رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه افغانستان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با تاکید بر حق مسلم ملت ایران در دستیابی به فن آوری صلح آمیز هسته ای، اظهار داشت: سیاست ما در این زمینه روشن است و ما خواستار حل و فصل این مسئله از راه مذاکراتی سازنده هستیم.

وی با اشاره به موضع کابل مبنی بر لزوم تحقق خاورمیانه عاری از تسلیحات اتمی، افزود: مسائل مربوط به پرونده هسته ای ایران باید در جریان مذاکراتی همه جانبه حل و فصل گردد و ما در این چارچوب با هر گونه اعمال خشونت شدیدا مخالفیم.

سپنتا در خصوص احتمال انجام اقدامات ضد ایرانی از مرزهای کشورش و سوءاستفاده دشمنان ایران از نقاط مرزی افغانستان با ایران، تصریح کرد: هیچ خطری از جانب مرزهای شرقی، ایران را تهدید نمی کند و همانطور که پیش از این نیز تاکید کرده ایم، دولت ما به هیچ وجه اجازه ایجاد خطر علیه ایران را نخواهد داد.

وزیر خارجه افغانستان با تاکید بر لزوم گسترش مناسبات تهران - کابل در تمام عرصه ها، ادامه داد: روابط ما با ایران، روابطی گسترده، دیرینه و تاریخی است و در کابل بر لزوم تعمیق و گسترش این مناسبات در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که نهایتا به سود ملت های دو کشور است، تاکیدات ویژه وجود دارد.

وی همچنین با تقدیر از تلاش های بی وقفه ایران در جهت بازسازی کشورش گفت: جمهوری اسلامی ایران طی سال های اخیر، کمک های بسیاری را در عرصه بازسازی افغانستان انجام داده که باید از مسئولان این کشور به واسطه این یاری های بی دریغ قدردانی کنیم.