- روسیه پدر همه بمب ها را آزمایش کرد.



- پارلمان آلمان امروز درباره تمدید حضور نظامیان خود در لبنان تصمیم گیری می کند.



- روزنامه ایندیپندنت نوشت : نیروهای انگلیسی از بصره به مرز عراق وایران منتقل شده اند.



- ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پس از دیدار با پادشاه عربستان به اردن رفت.



- جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی تلویزیونی، درباره احتمال کاهش شمار نظامیان آمریکایی در عراق سخن خواهد گفت.



- یک مسئول در وزارت دفاع آمریکا مدعی شد که حمله هوایی هفته گذشته اسرائیل به سوریه با این هدف ارسال این پیام به این کشور صورت گرفت تا حزب الله را به سلاح مجهز نکند.



- جان نگروپونته معاون وزیر امور خارجه آمریکا در کابل، اتهامات بی اساس خود علیه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمایت تسلیحاتی ازشورشیان طالبان را تکرار کرد.



- نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در تماس با همتای آمریکایی خود بر حمایت کامل کشورش از جنگ آمریکا بر ضد تروریسم تاکید کرد.



- عبدالله بن حمد العطیه وزیر انرژی قطر اعلام کرد که سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک) در نشست وین با افزایش تولید خود به میزان نیم میلیون بشکه در روز از ابتدای نوامبر موافقت کرده است.

- جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در کاخ سفید با مسئولانی از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات درکنگره پیش از هرگونه تصمیم گیری درباره عراق، دیدار و رایزنی کرد.

