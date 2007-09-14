به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی دشتکی شامگاه پنج شنبه در جمع مبلغین استان زنجان با اشاره به رسالت خطیر و حساس مبلغان افزود: اگر حقایق اسلامی به صورت صحیح و به گونه‌ای تبیین شوند که به صورت یک اندیشه در ذهن افراد شکل بگیرند، مسلماً هیچ کس نمی تواند با این اندیشه به مقابله بپردازد.

وی نحوه بیان احکام و معارف اسلامی به زبان روز را، عامل اصلی در نهادینه کردن این فرهنگ در جامعه دانست و از مبلغان خواست تا در امر تبلیغ به کتاب‌ها و جزواتی که در این خصوص تهیه شده اند، مراجعه کنند.

حجت الاسلام دشتکی خاطرنشان کرد: پاسخگویی شایسته و با صبر و حوصله به سئوالات و شبهات مخاطبان از وظایف اصلی مبلغان است و مبلغان باید با صبر و دقت نظر نسبت به رفع این شبهات اهتمام ورزند و در هر پرسشی که از سوی افراد مطرح می شود با مشورت مراجع و علما پاسخگوی شبهات باشند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: امروزه سوق دادن جوانان و نوجوانان به سمت منطق، استدلال و اندیشیدن یکی از محورهای اساسی است که می تواند حقانیت دین و مذهب را ثابت کند و این ضرورت باید به خوبی در بین افراد نهادینه شود.

حجت الاسلام دشتکی وحدت میان مساجد، علما و مراکز دینی را از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: نباید اجازه دهیم تا دشمنان با استفاده از برخی مسائل و موضوعات سیاسی و اجتماعی در کشور، برای ضربه زدن به نظام اسلامی تلاش کنند.

وی گفت: یکی از مهمترین کاربردهای وحدت آن است که جامعه را آرام نگاه می دارد و باید در سایه این آرامش به ارائه و معرفی خدمات جمهوری اسلامی ایران در جهان بپردازیم.