مرتضی مکاریان در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: مراحل سخت افزاری و نرم افزاری این طرح به مرحله اجرا درآمده و تلفن گویای 123 سازمان بهزیستی از نیمه دوم ماه مبارک رمضان به طور رسمی کار خود را آغاز خواهد کرد.

وی اظهار داشت: این طرح در هفت استان کشور به اجرا در آمده است و در استان زنجان این طرح به صورت آزمایشی به اجرا در می آید.

مکاریان خاطرنشان کرد: طرح خط اورژانس اجتماعی از سال 83 با اولویت و تمرکز در بحث کودک آزاری در کشور شروع شده و به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به افرادی که اقدام به خودکشی و یا قصد خودکشی دارند، کودکان آزار دیده، زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی، زنان و دختران در معرض آسیب های اجتماعی، سالمندان و معلولان آزار دیده و سایر افرادی که در شرایط بحرانی و حاد قرار دارند، است.

رئیس سازمان بهزیستی استان زنجان در دسترس قرار دادن خدمات سازمان به آحاد جامعه، وضعیت آسیب های جامعه، اطلاع رسانی به موقع به اقشار آسیب پذیر، مداخله موثر برای جلوگیری از بحران ها و آسیب های اجتماعی و ارائه راهنمایی لازم در خصوص فعالیت سازمان را از اهداف این طرح عنوان کرد.

مکاریان یادآور شد: گزارشات رسیده جهت ارائه خدمات به مرکز مداخله در بحران های اجتماعی، شبه خانواده، اسکان موقت، توان بخشی، مراکز مشاوره، دادگستری، پزشکی قانونی، مراکز درمانی و موسسات و نهادهای زیربط ارجاع داده خواهد شد.

وی با اشاره به استقرار تیم تخصصی در خط اورژانس اجتماعی بیان داشت: در صورتی که موارد گزارش شده بسیار حاد باشد، مددکاران اجتماعی و روانشناسان این مراکز وارد عمل خواهند شد.