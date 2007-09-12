آیت الله محمد علی تسخیری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سخنرانی یک سخنران یا یک مبلغ اسلامی باید بر مسئله تعادل متمرکز باشد به این معنا که افراط و تفریط در سخنان او نباشد، اظهار داشت: در سخنان یک سخنران و یا مبلغ نباید حالت تهجر از یک طرف و بی بند و باری از طرف دیگر وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: سخنران باید یک شخصیت متعادل چه از نظر فردی و چه از نظر اجتماعی داشته و هدفش که رساندن پیام الهی است را با سخنان مناسب و زبان قومی مطرح کند.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به اینکه سخنران باید از لفاظی و زیبایی لفظ به مسئله عمق معنی توجه کند، افزود: متأسفانه در بیشتر سخنرانیها جنبه لفظی را در نظر می گیرند و یا به معنای فرعی توجه می کنند.

آیت الله محمد علی تسخیری در ادامه یاد آور شد: این در حالی است که طی سخنرانی باید اولا عمق مطالب اسلامی ارائه و بیشتر روی مسائل اولیه و واقعی متمرکز شود.

وی گفت: سخنران باید درد جامعه را به درستی بشناسد و با دقت کامل راه حل اسلامی بیان کند و به وظیفه خود که تبلیغ است، عمل نماید.