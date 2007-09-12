دکتر محمد مهدی باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : تجهیزات پزشکی نیزهمچون دارو برای قرار گرفتن در پوشش بیمه ای باید به تصویب شورای عالی بیمه برسد که باید گفت در حال حاضر وسایل پزشکی مورد نیاز بیماران تحت پوشش بیمه قرار دارد .

وی در ارتباط با انتقاد اعضای کمیسیون بهداشت مجلس از طفره رفتن سازمان های بیمه گر از پوشش بیمه ای وسایل و تجهیزات پزشکی گفت : سازمان های بیمه گر بر حسب تصمیم شورای عالی بیمه و بودجه و اعتبار خود، تجهیزات مورد نیاز را تحت پوشش بیمه قرار می دهند.

مدیر کل پشتیبانی درمان سازمان تامین اجتماعی همچنین، در ارتباط با کمبود تجهیزات پزشکی در برخی مراکز درمانی گفت : تجهیزات پزشکی شامل وسایل مصرفی و غیر مصرفی می شود که بر حسب نیاز در اختیار مراکز درمانی سراسر کشور قرار می گیرد .

باباخانی ، از نمایندگان خواست تجهیزات پزشکی مورد نیاز مردم که تحت پوشش بیمه قرار ندارد را اعلام کنند. همچنین مناطقی را که با کمبود وسایل پزشکی مواجه هستند معرفی کنند، تا اقدام لازم برای تامین وسایل مورد نیاز صورت گیرد.