اخلالگران در برگزاري انتخابات در دادگاه محاكمه مي شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر غلامحسين الهام در يك نشست خبري در جمع خبرنگاران در خصوص بحث تخلفات انتخاباتي گفت : رسيدگي به تخلفات انتخاباتي از وظايف قوه قضاييه است اما دستگاه قضايي نبايد در حوزه نظارت آن دخالتي داشته باشد .

وي ادامه داد : بخشي از تخلفات انتخاباتي جنبه كيفري و جرم دارد كه علاوه بر رسيدگي هياتهاي نظارتي در مورد نتايج و آثار وضعي آن در ارتكاب جرم ، قوه قضاييه نيز وظيفه رسيدگي دارد و بخشي از تخلفات انتخاباتي جنبه قضايي ندارد و كاملا در حيطه كار نظارتي است و اين مراجع تصميم قطعي را در خصوص اين تخلفات مي گيرند و قابل رسيدگي و اعتراض در هيچ مراجع قضايي نيست .

الهام افزود : برخي جرايم مانند خريد و فروش راي ، راي دادن با شناسنامه جعلي ، راي دادن با شناسنامه ديگري ، راي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد ، راي دادن بيش از يك بار و مواردي از اين قبيل كه در ماده 66 قانون انتخابات آمده است جنبه كيفري دارد و قوه قضاييه به آن رسيدگي مي كند .

سخنگوي قوه قضاييه گفت : از زمان ثبت نام تا پايان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهاي انتخاباتي در رابطه با اتهامات قبل از نامزدي يا تخلفات انتخاباتي ممنوع است ، مگردرصورتيكه به نظر رييس قوه قضاييه عدم بازداشت آنان باعث تضييع حق شده باشد .

وي رسيدگي به شكايت نامزدها را در خصوص نتايج انتخابات و حقوق انتخاباتي را قابل رسيدگي در قوه قضاييه نداست و در خصوص احكام مطبوعاتي گفت : اگر مطبوعات مطالبي نادرست با هدف انصراف گروه يا افرادي در داوطلبي منتشر كند ، يا به انتشار آگهي عليه داوطلبي اقدام كند ، تخلف محسوب مي شود و قابل پيگيري در دستگاه قضايي است .

سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد : انتخابات بايد به گونه اي برگزار شود كه در هيچ دوره اي كشور بدون مجلس نباشد لذا هر اقدامي كه روند برگزاري انتخابات را با كندي مواجه كند جرم تلقي مي شود و قابل پيگيري و تعقيب است .