سطح سواد بصری شهروندان مشهدی افزایش یافته است

علیرضا صباغیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در حال حاضر سطح سواد بصری در مشهد نسبت به دو دهه‌ قبل بسیار افزایش یافته است و جوانان با سواد علمی در کلاس ها حاضر می شوند.

وی به راهکارهای اعتلای هنر نقاشی در مشهد اشاره کرد و افزود : تولید برنامه های صدا و سیما با محوریت نقاشی در راستای گسترش اطلاعات شهروندان، سرمایه گذاری جهت تربیت استعدادهای جوانان، برپایی نمایشگاه ها و تغییر سلیقه‌ی مردم از عمده ترین راهکارهای ارتقای هنر نقاشی است.

صباغیان تاثیر پرداختن به مقوله های هنری را در معرفی زیبایی های شهر را بسیار بالا دانست و تصریح کرد: هنر خوراک روح آدمی است و به چشم خوردن آثار هنری به انسان ها آرامش می دهد و همچنین توجه به هنر در معرفی شاخصه های شهری، آرامش روانی شهروندان را به همراه دارد.

این هنرمند مشهدی با اشاره به برگزاری جشنواره فرهنگی هنری شهر بهشت ادامه داد: برگزاری این جشنواره ها در مشهد، شروع خوبی جهت رسیدن به شهر آرمانی به نام بهشت است که با یاری از هنرمندان می‌تواند شهری شود که در کشور در تمام مقوله ها زبانزد باشد.

صباغیان در ادامه عنوان کرد: برپایی جلسات و مناظره‌ها با حضور هنرمندان مطرح کشور، برگزاری کلاس‌های آموزشی کوتاه مدت از جمله راهکارهای اعتلای سطح فرهنگ شهر مشهد است.

وی در پایان اذعان داشت : با برپایی نمایشگاه توسط اساتید برجسته‌ی هر حوزه با حمایت مالی مسوولین می توان گام موثری در ارتقای سطح فرهنگی مشهد برداشت