مشهد نیازمند ارتقای فرهنگ کتابخوانی است

فاطمه غیور در گفتگو با خبر نگار مهر در مشهد افزود: در یک شهر فرهنگی انتظارمی رود، فرهنگ کتابخوانی نیز در خور و شایسته آن و در تمام عرصه های خود، گویای ارتقا فرهنگ صحیح افراد آن جامعه باشد.

وی اظهار داشت: اجرای طرح بوستان در بوستان با مضامین مختلف اجتماعی فرهنگی می تواند بیان کننده‌ این واقعیت باشد و دیدگاه زائرین را نسبت به این شهر مذهبی ارتقا بخشد.

غیور تصریح کرد: قرار گرفتن کتاب در بوستان در بین اعضای خانواده به عنوان یک دوست نزدیک با تمام افراد خانواده ارتباط برقرار می کند و جمع صمیمی آن ها را به یکدیگر نزدیک‌تر می کند.

وی با اشاره به اینکه کتابخانه‌ها در نقاط محدود شهر واقع شده اند، افزود : دسترسی افراد در تمام لحظات روز به کتابخانه های شهر امکان پذیر نیست ولی با وجود بوستان ها علاوه بر تفریح و سرگرمی در طول روز می توان از موضوعات مختلف کتاب ها نیز استفاده کرد.

غیور یادآور شد: ایجاد چنین فضاها و به کار بردن این طرح ها در عرصه های مختلف فرهنگ سازی بسیار مفید است و تاثیرات ماندگارتری را در مخاطب به جا می گذارد.

