محمد یوسف سیف العلمایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در حال حاضر مشهدی ها با هم نیز فارسی صحبت می کنند و از لهجه و گویش مشهدی خبری نیست که این امر با از بین بردن خجالت و افتخار کردن به این گویش تغییر می کند.

وی جایگاه فیلمنامه نویسی را در مشهد هماهنگ با مجموع چرخه های سینمایی دانست و اظهار داشت: برای ارتقای هنر سینما در مشهد مانند صنعت و تجارت نیاز به نیروی متخصص، ابزار و سرمایه است.

سیف العلمایی در ادامه بیان داشت: این موارد در جزء جزء سینما از جمله فیلمنامه نویسی نیز صدق می کند که باید در جهت اعتلای این حوزه، مسئولان و هنرمندان اهتمام ورزند.

این منتقد سینما در خصوص میزان تعلق خاطر خود به مشهد بیان داشت: "هرکجا هستم، باشم، آسمان مال من است. پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است. چه اهمیت دارد ، گاه اگر می رویند قارچ های غربت؟"

این سینماگر خاطرنشان کرد: برای رسیدن به شهر آرمانی به نام شهر بهشت باید بتوانیم سلاطین خویشتن خویش باشیم به نوعی و هر فردی باید مراقب اعمال و رفتار خود باشد.

وی با اشاره بر تاثیر پرداختن مقولات هنری در معرفی زیبایی های شهری یادآور شد: "نگاه خود را تصحیح کنیم، چون عظمت در نگاه توست، نه آنچه به آن می نگری..." .