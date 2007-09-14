سومین پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر تهران آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شیرازی خواه مسئول پایگاه تحقیقات جمعیتی گفت : هدف از ایجاد این پایگاه تحقیقاتی که با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و شهرداری منطقه دو تهران راه اندازی شده است، افزایش مشارکت مردم در حل مشکلات شهری اجتماعی شهر و محله و برگزاری دوره های آموزشی با موضوع مهارت های زندگی و مداخله موثر در حل معضلات اجتماعی برای اهالی منطقه است.

وی با اشاره به اینکه پیش از این دانشگاه های تهران و شهید بهشتی دو پایگاه تحقیقات جمعیتی را در دو منطقه شهر تهران راه اندازی کرده اند، افزود : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با توجه به نیروی انسانی متخصص و مجرب در زمینه مهارت های زندگی و پژوهشی بر آن شد تا سومین پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر تهران را راه اندازی کند.

دکتر شیرازی خواه خاطرنشان کرد : هم اکنون اطلاع رسانی به مردم در خصوص شرکت در کلاس های رایگان مهارت زندگی و روش تحقیق مشارکت در حل مشکلات محله آغاز شده است تا به زودی فعالیت های این پایگاه رسما آغاز شود.