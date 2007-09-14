  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۰:۱۲

سومین پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر تهران آغاز به کار کرد

سومین پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر تهران به همت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در محله 21 منطقه دو شهر تهران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شیرازی خواه مسئول پایگاه تحقیقات جمعیتی گفت : هدف از ایجاد این پایگاه تحقیقاتی که با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و شهرداری منطقه دو تهران راه اندازی شده است، افزایش مشارکت مردم در حل مشکلات شهری اجتماعی شهر و محله و برگزاری دوره های آموزشی با موضوع مهارت های زندگی و مداخله موثر در حل معضلات اجتماعی برای اهالی منطقه است.

وی با اشاره به اینکه پیش از این دانشگاه های تهران و شهید بهشتی دو پایگاه تحقیقات جمعیتی را در دو منطقه شهر تهران راه اندازی کرده اند، افزود : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با توجه به نیروی انسانی متخصص و مجرب در زمینه مهارت های زندگی و پژوهشی بر آن شد تا سومین پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر تهران را راه اندازی کند.

دکتر شیرازی خواه خاطرنشان کرد : هم اکنون اطلاع رسانی به مردم در خصوص شرکت در کلاس های رایگان مهارت زندگی و روش تحقیق مشارکت در حل مشکلات محله آغاز شده است تا به زودی فعالیت های این پایگاه رسما آغاز شود.

کد مطلب 550758

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها