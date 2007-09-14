امیرکبیر، داوینچی و دزدان دریایی به کتابفروشی ها آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، "به دنبال امیرکبیر" تالیف محمد حسینی و با تصویرگری ناهید کاظمی یکی از تازه ترین کتاب های مجموعه "به دنبال..." برای نوجوانان است که در 120 صفحه و در 2200 نسخه وارد بازار کتاب شده است.

حسینی در این اثر از کتاب "امیرکبیر و ایران" فریدون آدمیت، "آموزش، دین و گفتمان اصلاحی فرهنگی در دوران قاجار" مونیکا ام رینگر، "امپراتوری ایران" تالیف دان ناردو، "امیرکبیر" نوشته عباس رمضانی و... بهره گرفته است.

نویسنده در این کتاب کوشیده است با لحنی روایی و با اتکا بر دیالوگ و توصیفات داستانی و همچنین تصاویر و طراحی های مرتبط با متن، اثری خوشخوان برای خواننده نوجوان تهیه کند.

"به دنبال دزدان دریایی" هم کتابی به قلم تیری آپریل با ترجمه بیتا شمسینی است. سفرهای دریایی از دیرباز مورد توجه ماجراجویانی بوده که برای آشنایی با نقاط کشف نشده جهان و بومیان ساکن در آن، راهی سرزمین‌ها‌ی دور می‌شدند‌.

این اثر حکایت جوانی ماجراجوست که خواننده را با دزدان دریایی و شکارچیان آشنا می‌کند. "به دنبال دزدان دریایی" در 132 صفحه و با قیمت 2500 تومان راهی بازار کتاب شده است.

دیگر کتاب جدید این مجموعه "به دنبال لئوناردو داوینچی" نوشته پاتریک ژوسو با ترجمه بیتا شمسینی است. در این کتاب با داستان زندگی این نابغه که درعلوم زیادی سررشته داشت و دست به اختراعات بسیاری زد، آشنا می‌شویم.

این کتاب در همان شمارگان، در 128 صفحه و با قیمت 2500 تومان توسط نشر ققنوس منتشر شده است.