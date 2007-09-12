نخست وزیر ژاپن استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"شینزو آبه" امروز تنها پس از یک سال از دوره نخست وزیری اش در کنفرانسی خبری گفت: من تصمیم به کناره گیری از پست نخست وزیری گرفته ام و فکر می کنم حزب باید با یک رهبر جدید پیشرفت و تحرک جدیدی ایجاد کند.

وی اعلام کرد که از حزب متبوع خود یعنی حزب لیبرال دموکرات خواسته هرچه زودتر جانشین وی را تعیین کنند و استعفای وی به محض انتخاب جایگزین اجرایی خواهد شد.

آبه از زمان شکست در انتخابات مجلس سنا در ماه جولای گذشته که حزب لیبرال دموکرات اکثریت مجلس را از دست داد، دچار گرفتاری های زیادی شد و حزب مخالف به شدت تلاش کرد برنامه اصلاحات وی از جمله اصلاح قانون اساسی را مختل کند. پس از این شکست وی دست به ترمیم گسترده کابینه خود زد و تعدادی از وزرای کلیدی را تغییر داد.

یکی از مهمترین موارد اختلاف وی با حزب مخالف، مسئله تمدید ماموریت پشتیبانی نیروی دریایی ژاپن در اقیانوس هند از نیروهای آمریکایی در افغانستان بود و "ایچیرو اوزاوا"، رهبر حزب مخالف دموکراتیک تاکید کرده مانع از تصویب تمدید این ماموریت در پارلمان خواهد شد.

علاوه براین، چهار نفر از وزرای کابینه وی به دلیل رسوایی های مالی و سیاسی مجبور به استعفا شدند و یک وزیر نیز خودکشی کرد. پس از انتخابات مجلس سنا، بسیاری خواستار استعفای آبه شدند، اما وی مقاومت کرد و گفت که رأی دهندگان برنامه کاری وی را قبول دارند، اما فقط نگران رسوایی ها هستند.

"تارو آسو"، وزیر امورخارجه سابق و دبیر کل حزب لیبرال دموکرات یکی از مهمترین گزینه ها برای جانشینی آبه است.