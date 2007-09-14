استراتژی جدید نوکیا "تکامل" است / موبایل رسانه ای کلیدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اولی پکا کالاسوئو، متولد 1953 در لاویای فنلاند است و از اول جولای 2006 به عنوان رئیس و مدیر اجرایی نوکیا انتخاب شد.

شرکت فنلاندی نوکیا که امروزه به عنوان رهبر جهانی تلفن همراه شناخته می شود، در قرن نوزدهم راه اندازی شد، اما از نخستین دهه قرن بیستم بود که فعالیت خود را در عرصه ساخت تلفن گسترش داد.

در سال 1986 شرکت نوکیا، آن گونه که امروز شناخته می شود، عنوان "نوکیا الکترونیک" را برای خود برگزید و در سه گروه صنعتی تقسیم بندی شد. این گروه های شامل "سیستم های اطلاعات"، "تلفن همراه" و "ارتباطات نوکیا" است.



آنچه در زیر می خوانید مصاحبه کاتاوب با رئیس و مدیر اجرایی نوکیا است:

در خانه نوکیا چه اتفاقی در حال وقوع است؟



* ما از مدت ها قبل در حال کار برای دستیابی به چیزی هستیم که امروز آن را آماده عرضه کرده ایم. درحقیقت این استراتژی توجه خود را معطوف به این نکته مهم کرده است که مصرف کنندگان امروز، تلفن همراه را تنها به عنوان یک سخت افزار ساده نمی پذیرند، بلکه از این ابزار توقعات بیشتری دارند. درحقیقت این تغییری است که ما در نوامبر گذشته خبر آن را اعلام کردیم و امروز به روشی کاملتر آن را نشان می دهیم. دوست دارم سخنان جورج لوکاس را درخصوص اینترنت و سینما یاد آوری کنم. لوکاس گفته است:" این یک دنیای جدید است که با چیزهای قدیمی عمل نمی کند." رابطه میان اینترنت و تلفن همراه مرزهای میان این دو فناوری را در هم می شکند و روشی ارائه می کند که به کمک آن دنیای جدید با چیزهای قدیمی عمل نکند. موبایل در حال تبدیل شدن به یک "رسانه کلیدی" است و اینترنت صنعت ما را دوباره تعریف می کند و تجربیات ما را تغییر می دهد. نوکیا می خواهد هدایتگر این تغییرات باشد.

آیا این استراتژی برای شرکت شما یک تحول است؟



* تحول نیست. اعتقادی به تحول ندارم. اما معتقدم که این استراتژی با دنبال کردن گام های کوچک مداوم می تواند به عنوان یک تکامل معرفی شود. در این 140 سال ما اغلب احیا شده ایم. تاریخ نوکیا بیش از همیشه در حال نوآوری و خلاقیت است. امروز این احیا شدن با امکان استفاده از اینترنت درحرکت دنبال می شود. بزرگترین دارایی ما این است که نوکیا، شرکتی "مشتری مدار" است به طوری که ما هم اکنون بیش از 90 میلیون کاربر داریم که تاکنون هیچ شرکت مشتری پایه ای نتوانسته است به این رقم جذب مشتری دست یابد. ما تاکنون روش هایی را برای تسهیل و ساده کردن استفاده از سرگرمی های تلفن همراه عرضه می کردیم و اکنون به مشتریان خود اینترنت ارائه می کنیم.

ما از مدت ها قبل با گسترش خدمات خود سعی در توسعه عرضه موبایل های این شرکت را داشته ایم اما معتقدیم که در این عرصه پاسخ به تقاضای مشتریان هنوز کافی نیست. نوامبر سال گذشته ما تغییرات خود را اعلام کردیم و برای به واقعیت تبدیل کردن طرح هایمان، سازمان خود را تغییر دادیم. درواقع به نظر می رسد که ما دچار تغییرات زیادی شده ایم، اما واقعا چنین نیست و ما تنها تکامل یافته ایم.

عکس العمل اپراتورهای مختلف تلفن همراه چگونه بوده است؟ آیا این اپراتورها تهدیدی از سوی این اقدامات شما احساس نمی کنند؟



* برای رسیدن به اهداف خود ما با اپراتورهای تلفن همراه و شرکایمان مذاکرات زیادی داشته ایم. این مذاکرات حول این محور می چرخید که "وقتی تلفن همراه به جای اینکه تنها یک سخت افزار ساده باشد، به یک ابزار مهم ارتباطی چه مستقیما از طریق ما و چه توسط اپراتورها تبدیل شود، ما چه خدماتی می توانیم عرضه کنیم؟" بدیهی است که ما می توانیم برای اپراتورها مفید باشیم، ما امکان ساخت خدماتی چون عرضه موسیقی را برای آنها فراهم می کنیم. ما تسهیل در استفاده و مقیاس پذیری خود را به اقتصاد جهانی عرضه می کنیم. معتقد نیستم که ما با اپراتورهای خود مشکل داشته باشیم.

این ابزار جدیدی که قرار است وارد بازار کنید، دیگر تنها یک تلفن همراه نیست، اما هنوز اسمی برای آن انتخاب نشده است، آیا درمورد اسم این دستگاه فکری کرده اید؟



* بله. ما مذاکرات بزرگی را در این خصوص انجام داده ایم و سرانجام عنوان "رایانه چند رسانه ای" را برای آن برگزیدیم. چرا که این نام پاسخگوی نیازهای آینده ما است و تمام آن چیزهایی را که یک رایانه شخصی عرضه می کند و حتی بسیار بیشتر از آن را درخود جای می دهد. این ابزارهای چند کاربردی، آینده دنیای فناوری هستند. اما بعد مهم دیگری هم وجود دارد و آن همگرایی این ابزار جدید با اینترنت است.

آیا مدل تجارت شما تغییر می کند؟ از کجا پول ارائه این خدمات را می آورید؟



* هدف ما این است که از راه فروش سخت افزار، آبونه ها، معاملات، تبلیغات و در چند مورد هم از راه سهیم درآمد با اپراتورها و دیگر شرکای خود پول درآوریم.

رابطه شما با شرکت های تهیه کننده موسیقی چگونه است؟



* بسیار خوب است. ما از حمایت آنها برخورداریم و آنها می فهمند که می توانند از راه همکاری با ما درآمدهای زیادی کسب کنند. سیستم بارگذاری موسیقی ما افتتاح شده است. این سیستم تنها به نوکیا وابسته نیست و فقط با استفاده از یک روش بارگذاری عمل نمی کند، بلکه کاربر می تواند هر آهنگی را از روی این سیستم بارگذاری کند. این سرویس حتی اگر از محدودیت های مرتبط با قوانین DRM (حق مدیریت دیجیتال) برخوردار باشد، بازهم برای کسانی که از تلفن های همراه نوکیا استفاده می کنند، تسهیلاتی را فراهم کرده است.

آیا این استراتژی پاسخی به "آی فن" اپل است؟



* معتقد نیستم که انتخاب های اپل در اتخاذ تصمیمات و استراتژی های ما نقش داشته باشد. صفحه لمسی "آی فن" ظاهرا پدیده ای است که چند سال قبل مد بود و بعد بدست فراموشی سپرده شد و اکنون دوباره بازگشته است و مطمئنا برای محصولات مجهز به فناوری لمس صفحه، بازار وجود دارد. اما اگر این بازار بخواهد نتایج موفقیت آمیزی بدست آورد، به محصولات زیاد و متنوعی نیاز دارد که بتواند در بازارهای مختلف جهانی عرضه کند. درحال حاضر استراتژی ما این است که در تمام بازارها حاضر باشیم و محصولات متنوع خود را در قیمت های مختلف و در تمام مدل ها به تمام مردم عرضه کنیم. مصرف کنندگان مختار هستند که اگر می خواهند فناوری لمس صفحه را انتخاب کنند و ما هم این محصول را به آنها ارائه می کنیم.