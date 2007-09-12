به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی که به همین منظور و با حضور رئیس و تنی چند از مسئولان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در محل مسجد رفعت شهرستان قم برگزار گردید، حجت الاسلام سید محمود علوی رئیس سازمان و نماینده ولی فقیه، ارتش جمهوری اسلامی ایران را یکی از عرصه های بسیار ارزشمند جهت تبلیغ روحانیون برشمرد.

وی اظهار داشت: تعداد قابل توجهی از جوانان مملکت از رهگذر ارتش وارد جامعه می شوند و این فرصت مغتنمی است تا با انجام تبلیغ و کارفرهنگی بعد انسانی و اجتماعی جوانان را در پیوند با جامعه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهیم.

نماینده ولی فقیه در ارتش در ادامه با اشاره به اینکه در رژیم گذشته جذب جوانان در محافل مذهبی و انقلابی به سختی امکان پذیر بود خاطر نشان کرد: خوشبختانه انقلاب اسلامی این فرصت را برای ما فراهم ساخت تا همه ساله چندین هزار جوان فارغ التحصیل دانشگاه ها را در آموزشگاهها و پادگانهای نظامی تحت آموزش قرار دهیم و با انجام فعالیت های فرهنگی - تبلیغی روح و ذهن آنها را در نیل به اهداف متعالی انسانی معنوی هدایت نمائیم.

اعزام گروه های مبلغ به پادگانها و مراکز نظامی ارتش همه ساله به همت دفتر واحد روحانیت سازمان عقیدتی سیاسی در قم و با همکاری سازمان اوقاف، دفتر تبلیغات اسلامی و موسسه سفیران هدایت انجام می شود.