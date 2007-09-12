به گزارش خبرگزاری مهر، دراین هفته از رقابتها و در ورزشگاه شهید کشوری ، تیم گازخوزستان توانست هیئت تنیس کرمانشاه را با نتیجه 5 بر صفر شکست دهد و در ورزشگاه منظریه تهران تیم دانشگاه آزاد اسلامی با نتیجه 3 بر 2 تیم نیک ورزش مشهد را از پیش رو برداشت.

مزرعه گل خادم در ورزشگاه شهید شیرودی به مصاف سیمین سپاهان اصفهان رفت که در پایان سیمین سپاهان 5 بر صفر میزبان خود را مغلوب کرد و بازی حساس و زیبای دو تیم شهید پازوکی و البرز گاز کیش 4 بر یک به سود شهید پازوکی خاتمه یافت.

براین اساس درپایان هفته یازدهم سیمین سپاهان با 33 امتیاز صدرنشین مسابقات و تیم گازخوزستان با یک بازی کمتر و 28 امتیاز در رتبه دوم قرار دارد.

به دلیل عدم امکان برگزاری مسابقات لیگ در تهران و شهرستان ها در طول ساعات روز و قبل از افطار بنا بر اعلام کمیته برگزاری لیگ فدراسیون ، در ایام ماه مبارک رمضان مسابقات لیگ برتر تنیس تعطیل است و ادامه رقابت ها به روز پنجشنبه 26 مهرماه موکول می شود.