جدال غیر مستقیم تام و شهید منصوری برای صدرنشینی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور روز جمعه با برگزاری هفت بازی هفته دهم خود را پشت سر می گذارد.

تام ایران خودرو پس از برتری پرگل مقابل پرسپولیس خوزستان با توجه به غیبت شهید منصوری قرچک به صدرجدول رده بندی لیگ برتر صعود کرد، حال صدرنشین هفته گذشته این هفته به میدان می آید تا تام را پس زده و خود بر قله لیگ بنشیند.

اما برای رسیدن به این خواسته شهید منصوری قرچک کار آسانی ندارد و باید شن سا مدافع عنوان قهرمانی را در خانه از پیش رو بردارد.

از سوی دیگر تام در یک بازی دشوار در قزوین به دیدار فلامینگو می رود، اگر شهید منصوری در قرچک نتواند از پس شن سا برآید آن وقت است که تام می تواند با از پیش روبرداشتن فلامینگو جایگاه خود در صدر جدول را استحکام بخشد.

برنامه دیدارهای هفته دهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است :

جمعه - 23/6/86

* استقلال تهران - صدرا شیراز، سالن طالقانی شهرری

* علم و ادب خراسان - پرسپولیس خوزستان، سالن شهید بهشتی مشهد

* سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی - ارم کیش قم، سالن شهرداری تبریز

* فلامینگو قزوین - تام ایران خودرو، سالن شهید بابایی قزوین

* زغال سنگ کرمان - راه ساری، سالن استانداری کرمان

* فولاد ماهان اصفهان - دانشگاه آزاد تهران، سالن پیروزی اصفهان

* شهید منصوری قرچک - شن سا ساوه، سالن هفتم تیر قرچک

- تمامی دیدارها ساعت 19:30 آغاز خواهد شد، به غیر دیدار بازرگانی آذربایجان شرقی با ارم کیش قم که از ساعت 20 شروع می شود.