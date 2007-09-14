ضوابط آزمون دکتری تخصصی پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری علوم پایه پزشکی به صورت کتبی و شفاهی برگزار می شود که 70 درصد نمره متعلق به بخش کتبی است و 30 درصد باقیمانده به بخش شفاهی اخصاص دارد.

آزمون کتبی بصورت تستی برگزار می شود و از داوطلبانی که در آزمون کتبی حدنصاب نمره لازم را با توجه به سهمیه مربوطه کسب کرده باشند به تعداد دو برابر ظرفیت، جهت آزمون شفاهی دعوت به عمل خواهد آمد.

20 درصد ظرفیت پذیرش کل به سهمیه رزمندگان، جانبازان (با 25 درصد جانبازی و بالاتر )، همسران و فرزندان جانبازان بالای 50 درصد، جهادگران داوطلب بسیجی، آزادگان، فرزندان و همسران آنان و فرزندان و همسران شاهد تعلق می گیرد.

30 درصد ظرفیت رشته های آموزش بهداشت، انگل شناسی پزشکی، ایمنی شناسی، باکتری شناسی، بیوشیمی بالینی، علوم تغذیه، فیزیک پزشکی، فیزیولوژی، قارچ شناسی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و ویروس شناسی بر اساس مصوبه وزارت بهداشت به پزشکان اختصاص دارد. همچنین 50 درصد ظرفیت رشته های ژنتیک پزشکی و علوم تشریحی نیز بر اساس مصوبه به پزشکان اختصاص یافته است.

30 درصد یا 50 درصد سهمیه پزشکان صرفا در قالب سهمیه مذکور محاسبه می شود.

باقیمانده ظرفیت بصورت 70 درصد سهمیه داوطلبان آزاد، 30 درصد سهمیه مربیان و کارشناسان ارشد رسمی ( آزمایشی یا قطعی) و پیمانی موسسات و دانشگاههای علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت است.

تنها افراد دارای 5 سال سابقه استخدام رسمی قطعی ، آزمایشی، پیمانی و خدمات قانونی طرح و حکم استخدام رسمی ( قطعی یا آزمایشی ) و پیمانی که تا تاریخ 31 تیرماه سال جاری صادر شده باشد، می توانند از سهمیه مربیان و کارشناسان ارشد استفاده کنند.

افراد فاقد هر یک از این شرایط می توانند از سهمیه آزاد استفاده کنند. داوطلبان سهمیه ها (به جز سهمیه پزشک ) در صورتی که در هر مرحله آزمون ( کتبی و نهایی ) نسبت به سهمیه آزاد از نمره بالاتری برخوردار باشند به سهمیه آزاد منتقل می شوند.

حدنصاب پذیرش در هر دو مرحله برای سهمیه مربیان و کارشناسان ارشد دانشگاهها و موسسات وابسته به وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و سهمیه های رزمنده و پزشک کسب 80 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد است و در صورت عدم کسب نمره حدنصاب توسط هر یک از سهمیه ها (در هر دو مرحله آزمون ) سهمیه مربوطه به سهمیه آزاد اختصاص داده می شود.

از کلیه پذیرفته شدگان دوره دکترای تخصصی (Ph.D.) و دستیاری رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت، تعهد عام و در صورت ارائه اعلام نیاز از یکی از دانشگاهها یا موسسات وابسته به وزارت متبوع، تعهد خاص اخذ می شود. این افراد می توانند از حقوق معادل دستیاری براساس بخشنامه های موجود یا بر اساس آئین نامه بورس داخل استفاده کنند.

مستخدمین رسمی وزارت متبوع و موسسات تابعه و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، تعهدات خاص استخدامی به واحدهای مربوطه خواهند سپرد.

مستخدمین رسمی سایر وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، چنانچه هزینه های تحصیلی ایشان توسط دستگاه مربوطه تقبل و به دانشگاه پذیرنده دانشجو پرداخت شود از سپردن تعهد عام معاف خواهند بود.

کارت ورود به جلسه آزمون در روز 8 آذرماه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر توزیع می شود و آزمون نیز در روز 9 آذرماه به صورت متمرکز برگزار خواهد شد.