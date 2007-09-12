به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، این مجسمه 5 و نیم متری ماه می امسال در شهر گیئنگجو کشف شد که پس از ماه ها تلاش هنوز هم بخشهایی از آن زیر خاک باقی مانده است.

روزنامه انگلیسی زبان جونگ انگ کره جنوبی به نقل از کارشناسان نوشته است که سالم مانده چهره این مجسمه که تنها 5 سانتیمتر از سطح زمین فاصله داشته معجزه آسا بوده است.

تاکنون صورت، بدنه و شانه های این مجسمه بسیار بزرگ از زیرخاک بیرون آمده است.

باستان شناسان اعتقاد دارند که این مجسمه مدت اندکی پس از اتمام کار ساخت واژگون شده است. کارشناسان همچنین قدمت این مجسمه عظیم الجثه را به قرن هشتم نسبت داده اند که دفن شدن آن در خاک مانع از فرسایش این مجسمه شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی کره جنوبی ابراز امیدوار کرد که این مجسمه به وضعیت اصلی بازگردد که با توجه به وزن بسیار سنگین آن کار ساده ای نیست.

مقامات محلی در نظر دارند مجسمه را تا پایان امسال به وضعیت اولیه بازگردانند.

