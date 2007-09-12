50 درصد جمعیت کردستان مشمول دریافت سهام عدالت شده اند

رئیس امور اقتصادی و دارائی استان کردستان صبح امروز در مراسم پرداخت سود اولین مرحله سهام عدالت استان کردستان افزود: در مرحله اول پرداخت سود سهام عدالت 162 هزار نفر شناسایی و سود سهام آنها تا هفته آینده پرداخت می شود.

کیومرث امیری اظهار داشت: در مرحله دوم و بر اساس دستور ریاست محترم جمهوری، فرم های اطلاعاتی کلیه روستائیان آماده و تحویل تهران و مقامات دبیرخانه کشوری شده است.

وی یادآور شد: در مرحله سوم این طرح نیز تاکنون فرم های اطلاعاتی 300 هزار نفر شناسایی و مراحل مقدماتی ثبت نام آنها و فرم های مربوطه تکمیل شده و این کار در حال حاضر نیز ادامه دارد.

امیری خاطرنشان کرد: افرادی که سود آنها در مرحله اول پرداخت می شود به صورت خودکار حساب پس انداز افتتاح و سود آن به حساب مربوطه واریز می شود و افراد می توانند از طریق مراجعه به بانک های عامل که از طریق رسانه های جمعی به اطلاع می رسد، نسبت به برداشت وجه خود اقدام نمایند.

در این مراسم به صورت نمادین سود سهام پنج خانوار از شهرستان های استان کردستان همچنین سود سهام ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، سازمان هواشناسی، صنایع و معادن و سازمان حج و اقاف و امور خیریه پرداخت شد.