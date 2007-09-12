به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، با اجرای طرح یاد شده مساحت این پایانه از شش هزار متر مربع به 42 هکتار افزایش خواهد یافت و ظرفیت تردد در آن از شش هزار به 20 هزار نفر خواهد رسید.

مدت اجرای این طرح که با اعتباری بالغ بر یک و نیم میلیارد تومان در حال اجراست 18 ماه خواهد بود و قرار است سالن تشریفات و مسافری و مجموعه های خدماتی رفاهی و سایت های تجاری و انبار کالا در این پایان ساخته شود.

فرماندار مهران در جریان بازدید از این طرح اظهار داشت: طرح یاد شده تاکنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و و تا نیمه اول سال آینده به صورت 100 درصد آماده خواهد شد.

وی افزود: اجرای این طرح تاثیر بسزایی در صادرات و واردات و توسعه اقتصادی استان دارد و غرب کشور را به پایانه ای جهانی تبدیل می کند.

در ادامه سفر خبرنگاران از ساماندهی گلزار شهدا در بخش صالح آباد و نیز روند مین زدایی از اراضی استان بازدید کردند.