اخبار كوتاه فرهنگي ، هنري

* ميزگرد بررسي آثار مرتضي مميز درموزه هنرهاي معاصر تهران با حضور آيدين آغداشلو ، محمد احصايي ، فرشيد مثقالي و غلامحسين نامي عصر روز گذشته برگزارشد . دراين ميزگرد ، فرشيد مثقالي گفت : براي اولين بار درمجله ايران آباد با روحيه متفاوت مميز آشنا شدم . شاخصه حضور او درهنرگرافيك ايران نوگرايي وي است . غلامحسين نامي نيز گفت : مرتضي مميز را در كتاب هفته مي توان كشف كرد و موفقيت او درهنر گرافيك مديون آموزش وي در نقاشي بوده است . آيدين آغداشلونيزگفت : تا قبل ازمميز، چيزي به نام گرافيك معاصردرايران نبود . نمايشگاه طراحان گرافيك سه قاره با نمايش 200 اثر مرتضي مميز تا 23 بهمن درموزه هنرهاي معاصر تهران داير است .





* همايش ملي نخبگان 20 بهمن برگزار مي شود . در برنامه هاي ربع قرن دهه فجر از نخبگان ملي دانشگاهي تجليل مي شود. به گزارش خبرنگار دانشگاهي " مهر" دكتر محمد علي وكيلي دبير جشنواره ربع قرن انقلاب ويژه دانشگاهيان امروز گفت تجليل از نخبگان دانشگاهي در سه بخش ادبي ، هنري و پژوهشي صورت مي گيرد .



