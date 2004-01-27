۷ بهمن ۱۳۸۲، ۱۲:۵۸

اخبار كوتاه فرهنگي ، هنري

*  ميزگرد بررسي آثار مرتضي مميز درموزه هنرهاي  معاصر تهران با حضور آيدين آغداشلو ، محمد احصايي ، فرشيد مثقالي و غلامحسين نامي عصر روز گذشته برگزارشد . دراين ميزگرد ،  فرشيد مثقالي گفت :  براي اولين بار درمجله ايران آباد با روحيه متفاوت مميز آشنا شدم . شاخصه حضور او درهنرگرافيك ايران نوگرايي وي است . غلامحسين نامي نيز گفت : مرتضي مميز را در كتاب هفته مي توان كشف كرد و موفقيت او درهنر گرافيك مديون آموزش وي در نقاشي بوده است . آيدين آغداشلونيزگفت : تا قبل ازمميز، چيزي به نام گرافيك معاصردرايران نبود . نمايشگاه طراحان گرافيك سه قاره با نمايش 200 اثر مرتضي مميز تا 23 بهمن درموزه هنرهاي معاصر تهران داير است . 

 

* همايش ملي نخبگان 20 بهمن برگزار مي شود .  در برنامه هاي ربع قرن دهه فجر از نخبگان ملي دانشگاهي تجليل مي شود.  به گزارش خبرنگار دانشگاهي " مهر" دكتر محمد علي وكيلي دبير جشنواره ربع قرن انقلاب ويژه دانشگاهيان امروز گفت  تجليل از نخبگان  دانشگاهي در سه بخش ادبي ، هنري و پژوهشي صورت مي گيرد .


