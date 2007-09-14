جلد دوم دانشنامه تاریخ جهان منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این دانشنامه که به وسیله 50 محقق انگلیسی تالیف شده، تمام وقایع مهم جهان را از آغاز تاریخ تا سال 2007 دربرگرفته است.

به گفته حسن امین جلد اول "دانشنامه تاریخ جهان" از سه میلیون و 500 سال پیش - یعنی از زمان پیدایش اولین انسان نماها تا سلسله صفویه - را شامل می شود.

این مجلد بهار امسال از سوی نشر دایره المعارف ایران شناسی منتشر شد.

جلد دوم این دایره المعارف نیز که به روی کار آمدن سلسله صفویه و رسمیت یافتن تشیع در ایران تا زمان قاجار اختصاص دارد، در طول امسال به وسیله همان ناشر منتشر خواهد شد.

حسن امین از تالیف جلدهای سوم و چهارم این مجموعه در آینده خبر داد و گفت: مشروطه و حوادثی که به زمان امروز نزدیک تر است محتویات این دو جلد را تشکیل می دهد. البته این نکته را باید درنظر بگیریم که این دانشنامه دربرگیرنده تمام وقایع تاریخی جهان است و فقط مختص ایران نیست.

وی همچنین در حال حاضر ویراستاری جلد اول "دانشنامه ادبیات معاصر" را در دست دارد. این دانشنامه در هر جلد خود به بررسی اشعار یکی از شاعران معاصر می پردازد که جلد اول آن به نمونه اشعار "فاطمه عربشاهی سبزواری" اختصاص دارد.

در این مجلد علاوه بر ذکر نمونه اشعار عربشاهی سبزواری به بررسی کلیات و تعریف شعر از منظر منطقی و ادبی و دلایل مخالفت فیلسوفان با شعر پرداخته شده است. موضوع جلد دوم این دانشنامه هم پیرامون "انجمن های ادبی ایران" خواهد بود.

امین هدف از تالیف این دانشنامه را بها دادن به نیروهای خلاق معاصر عنوان کرد.