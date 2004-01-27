كاوه همچنان مربي تيم ملي است

به گزارش خبرنگار "مهر" ، منصور برزگر با اعلام اين خبر شايعات منتشر شده مبني بر جدايي كاوه از كادر فني تيم ملي كشتي آزاد ايران را رد كرد.

برزگر گفت: آقاي كاوه چند روز پيش حكم مربيگري خود را از كميته ملي المپيك گرفت ، من نمي دانم اين خبرها از كجا در مي آيد.

سرمربي تيم ملي كشتي آزاد ايران ادامه داد: تمام كادر فني تيم ملي كشتي آزاد سرجاي خودشان هستند و فعلا قرار نيست هيچ تغييري در اين كادر به وجود آيد.