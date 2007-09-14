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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۰۱

هشدار بحث برانگیز OECD؛

تولید سوخت زیستی باید متوقف شود!

تولید سوخت زیستی باید متوقف شود!

سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) هشدار داد تولید سوخت های زیستی همچون اتانول موجب افزایش قیمت غذا در جهان شده و در عین حال به محیط زیست نیز لطمه وارد می کنند!

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در گزارش اخیر خود اعلام کرد: دولتها باید ارایه کمک ها به تولید فعلی سوخت های زیستی نظیر اتانول تولید شده از ذرت را متوقف کنند و بودجه بیشتری برای تحقیقات در عرصه فناوری های پیشرفته اختصاص دهند.

این گزارش می افزید: یورش جهانی برای گسترش استفاده از سوختهای زیستی موجب خلق تنش های غیرقابل تحملی شده است که به تخریب بازارهای جهانی آن هم بدون برجای ماندن مزایای زیست محیطی چشمگیر خواهد شد.

گزارش سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در حالی برای ارایه در کنفرانس جهانی که قرار است به زودی در پاریس منتشر شود، آماده شده است که به عنوان تازه ترین صدای جهانی برای زیرسوال بردن گسترش استفاده از سوخت های زیستی معرفی شده است.

بهار گذشته نیز کتابخانه پارلمان کانادا نیز اعلام کرد: سرمایه گذاری های اتاوا در عرصه تولید سوخت های زیستی تاثیر چندانی بر کاهش گازهای گلخانه ای نخواهد داشت.

این درحالی است که در جولای گذشته نیز سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل (فائو) اعلام کرده بود درخواست های جهانی برای سوخت های زیستی موجب تورم در قیمت غذا در جهان شده است.

انتقاد اصلی سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی متوجه کشورهایی نظیر کانادا، آمریکا و برخی کشورهای دیگر است که استفاده درصدی از اتانول در سوخت مورد استفاده خودروها را اجباری کرده اند.

کد مطلب 550951

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