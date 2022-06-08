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۱۸ خرداد ۱۴۰۱، ۱۵:۳۴

امام جمعه بوشهر:

عشایر استان بوشهر نقش مهمی در شکست متجاوزان انگلیسی داشتند

عشایر استان بوشهر نقش مهمی در شکست متجاوزان انگلیسی داشتند

بوشهر- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: در آخرین تهاجم استعمار انگلیس به استان بوشهر عشایر نقش مهمی در شکست متجاوزان انگلیسی داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر چهارشنبه در نخستین یادواره شهدای عشایر قشقایی استان بوشهر اظهار داشت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از مهمترین اهداف برگزاری چنین یادواره‌هایی است.

وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ جهاد و شهادت سبب مصون ماندن انقلاب اسلامی در برابر دسیسه و ترفندهای دشمنان می‌شود افزود: یکی از آموزه‌های مهم یادواره شهدا ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

امام جمعه بوشهر به نقش مهم عشایر در عرصه‌های مختلف اشاره کرد و ادامه داد: تاریخ باشکوه عشایر در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، معارف دین، مقاومت، مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری معرفی شود.

عشایر استان بوشهر نقش مهمی در شکست متجاوزان انگلیسی داشتند

وی با بیان اینکه نقش عشایر در تاریخ اسلام و ایران بسیار با شکوه است خاطرنشان کرد: عشایر در فضاهای مختلف مبارزاتی با استعمار و استبداد نقش مهمی داشته‌اند.

صفایی بوشهری با بیان اینکه ایل قشقایی دارای تاریخ پرشکوه و سرافراز در فضای ملی و بین‌المللی است افزود: در آخرین تهاجم استعمار انگلیس به استان بوشهر عشایر نقش مهمی در شکست متجاوزان انگلیسی داشتند.

وی حماسه ایل قشقایی عشایر را برشمرد و تصریح کرد: عشایر در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی حماسه بی‌نظیری خلق و شهدای بسیاری تقدیم انقلاب اسلامی کردند.

صفایی بوشهری با اشاره به اینکه عشایر در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، معارف دین، مقاومت و اجتماعی دارای تاریخ پرشکوه هستند گفت: در تاریخ با شکوه عشایر، ایل قشقایی از افتخارات کشور و استان بوشهر است چراکه نقش مهمی در عرصه‌های گوناگون ایفا کرده‌اند.

عشایر استان بوشهر نقش مهمی در شکست متجاوزان انگلیسی داشتند

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر از ولایت‌مدار و انقلابی بودن عشایر استان بوشهر خبر داد و تصریح کرد: عشایر استان بوشهر به ویژه ایل قشقایی تا جان دارند در خدمت مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی هستند.

کد مطلب 5509582

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