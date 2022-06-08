عشایر استان بوشهر نقش مهمی در شکست متجاوزان انگلیسی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر چهارشنبه در نخستین یادواره شهدای عشایر قشقایی استان بوشهر اظهار داشت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از مهمترین اهداف برگزاری چنین یادواره‌هایی است.

وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ جهاد و شهادت سبب مصون ماندن انقلاب اسلامی در برابر دسیسه و ترفندهای دشمنان می‌شود افزود: یکی از آموزه‌های مهم یادواره شهدا ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

امام جمعه بوشهر به نقش مهم عشایر در عرصه‌های مختلف اشاره کرد و ادامه داد: تاریخ باشکوه عشایر در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، معارف دین، مقاومت، مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری معرفی شود.

وی با بیان اینکه نقش عشایر در تاریخ اسلام و ایران بسیار با شکوه است خاطرنشان کرد: عشایر در فضاهای مختلف مبارزاتی با استعمار و استبداد نقش مهمی داشته‌اند.

صفایی بوشهری با بیان اینکه ایل قشقایی دارای تاریخ پرشکوه و سرافراز در فضای ملی و بین‌المللی است افزود: در آخرین تهاجم استعمار انگلیس به استان بوشهر عشایر نقش مهمی در شکست متجاوزان انگلیسی داشتند.

وی حماسه ایل قشقایی عشایر را برشمرد و تصریح کرد: عشایر در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی حماسه بی‌نظیری خلق و شهدای بسیاری تقدیم انقلاب اسلامی کردند.

صفایی بوشهری با اشاره به اینکه عشایر در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، معارف دین، مقاومت و اجتماعی دارای تاریخ پرشکوه هستند گفت: در تاریخ با شکوه عشایر، ایل قشقایی از افتخارات کشور و استان بوشهر است چراکه نقش مهمی در عرصه‌های گوناگون ایفا کرده‌اند.

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نماینده ولی فقیه در استان بوشهر از ولایت‌مدار و انقلابی بودن عشایر استان بوشهر خبر داد و تصریح کرد: عشایر استان بوشهر به ویژه ایل قشقایی تا جان دارند در خدمت مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی هستند.