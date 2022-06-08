۲۸ مورد رفع تصرف اراضی ملی در استان سمنان رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی ظهر چهارشنبه در نشست مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز استان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۳ هکتار اراضی کشاورزی از تصرف خارج و ساختمان‌های ساخته شده در آن تخریب شد، تاکید کرد: این میزان آزادسازی اراضی به کمک آرای قضائی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در سال قبل همچنین ۳۹ بنا نیز در حوزه منابع ملی آزاد سازی شده است، افزود: ۲۸ مورد رفع تصرف اراضی ملی در استان با تلاش مسئولان منابع طبیعی و همچنین دستگاه قضائی رقم خورده است.

دقت نظر شهرداری‌ها

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با بیان اینکه شهرداران در اجرای مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز را در دستور کار داشته باشند، ابراز کرد: شهرداری‌ها طبق قانون، ملزم هستند تا گزارش مرحله‌ای مهندسان ناظر را اخذ و در بایگانی شهرداری‌ها ثبت کنند.

حمیدی با بیان اینکه شهرداری‌ها طبق تبصره هفت قانون مقررات ملی ساختمان مکلف هستند با مهندسان ناظری که گزارشات خود را ارائه نمی‌دهند برخورد جدی داشته باشند، تاکید کرد: نظام مهندسی موظف است با مهندسانی که در اجرای کار خود کم کاری می‌کنند، برخورد قانونی کرده و همچنین مالکان بناها نیز باید با مهندسان ناظر در شهرداری همکاری کنند.

وی با بیان اینکه بهترین راهکار اثر گذاری و پیشگیری از تخلفات ساخت و سازهای غیر مجاز اجرای آرای قطعی شده قضائی است تا این اجرای قوانین برای مردم ملموس و مشهود باشد، گفت: تشکیل کارگروه اجرای آرای ساخت و سازهای غیر مجاز در استان ذیل کارگروه پیشگیری، از سوی فرمانداران در دستور کار قرار گیرد.