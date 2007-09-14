زنان مجنی با حنابندان به استقبال ماه رمضان می روند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین حنا بندان در آغاز ماه مبارک رمضان که سنتی بسیار قدیمی است در بعضی محله های مجن ادامه دارد و زنان کهنسال مجنی به این امر مبادرت می ورزند.

از روز قبل از ماه مبارک رمضان تا یکی دو روز پس از رویت هلال ماه این سنت با آیین ویژه ای اجرا می شود.

عده ای با آگاهی از روزهای پایانی شعبان مراسم حنابندان را برگزار می کنند و گروهی نیز منتظر رویت هلال ماه می مانند و با ورود به ماه رمضان اقدام به این کار می کنند.

در این آیین ظرف بزرگی پر از حنا آماده می شود و زنان با حضور در منزل یکی از همسایگان اقدام به حنا گذاشتن بر روی کف دست ، سر ، ناخن ها و کف پا می کنند.

یکی از زنان روستای مجن در این خصوص به مهر گفت: رمضان از گذشته های دور جشن بوده است و در این روستا یا هر جای دیگری بدون مقدمه به جشن نمی روند.

وی که 65 سال از عمرش در هر ماه رمضان این کار را انجام داده است، خاطرنشان کرد: رمضان ماه ضیافت الهی است و در این ماه خداوند عظیم میزبان بندگان خویش است پس شایسته نیست بدون آراستگی پای در این میهمانی بگذاریم.

در آیین حنابندان مجن بازار دعا و صلوات گرم است و همزمان با حنا گذاشتن دعاهای وارده در روزهای پایان شعبان ، دعای فتح ، فرج و ... خوانده می شود و با اتمام حنا گرفتن هر کدام از حاضران عطر صلوات فضا را پر می کند.

چنانچه مراسم در روزهای پایانی شعبان باشد با نقل و شیرینی از حاضران پذیرایی می شود و در روزهای آغازین ماه رمضان نیز بسته های افطاری شامل خرما، نان محلی، پنیر و سبزی میان شرکت کنندگان توزیع می شود.

امروزه این رسم در میان جوانان منسوخ شده است و حتی دختران خود روستای مجن کمتر در حنابندان شرکت می کنند اما به هر حال این سنتی است که به نظر بسیار زیبا می رسد.

آمادگی و آراستگی برای حضور شایسته در بارگاه خالق هستی بسیار ارزشمند است و شاد دانستن ماه پربرکت رمضان موضوعی است که بیش از هر چیز مد نظر برگزار کنندگان حنابندان است.

یک کارشناس مسائل شهری در این خصوص به مهر گفت: غبار روبی مساجد، شهرها و روستاهای شاهرود نیز در دهه آخر ماه شعبان آغاز می شود و مردم با غبار روبی و عطر افشانی مساجد را برای میزبانی از میهمانان ماه خدا آماده می کنند.

سید جلال حسینی افزود: آیین افطاری به عنوان سنت حسنه از اولین روز از ماه مبارک رمضان در مساجد بعضی روستاهای شاهرود تا پایان ماه مبارک ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: در هیچ روزی از ماه مبارک مساجد روستاها بدون افطاری نیستند و اغلب مردم روزه خود را در مساجد افطار می کنند

به گفته وی، با ورود به این ماه، نماز جماعت اول وقت با موج جمعیت روزه داران مواجه است و مساجد شهرها و روستاها مملو از جمعیت روزه داران است.

وی یادآور شد: روزه داران قبل از ماه مبارک رمضان در این شهرستان خمس مال خود را پرداخت می کنند و خانه های خود را در ورود به ماه مبارک رمضان تطهیر می کنند.

حسینی همچنین کاشت سبزی در باغچه منازل شاهرودی ها در یک ماه قبل از ماه رمضان را یاد آور شد و افزود: سر سفره مردم روستاهای شاهرود طبق سنت قدیم باید سبزی تازه باشد.

امام جمعه مجن در گفتگو با مهر ضمن ابراز بی اطلاعی از آداب قدیم این شهر گفت: آداب قدیم در این شهر به فراموشی سپرده شده است.

حجت الاسلام حسین جناتی خاطرنشان کرد: رمضان ماه ضیافت الهی است و بهترین شاخصه ان ماه نزول قرآن است.

وی ماه رمضان را ماه اصلاح بشر و ماه سازندگی و رحمت و مغفرت آدمیان دانست و افزود: ماه رمضان ماه انسان سازی است و کاهش جرایم در این ماه برگرفته از فطرت انسانها است.

رئیس شورای اسلامی مجن نیز در گفتگو با خبرنگار ما از اداب و سنن ویژه مجن در این ماه مبارک اظهار بی اطلاعی کرد.

شهر مجن ازتوابع بخش بسطام شهرستان شاهرود است که به دلیل شباهت با ماسوله به عنوان ماسوله گیلان کویر شناخته می شود.