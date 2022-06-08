مکتب سلیمانی باید در جامعه گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی ظهر چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با اشاره به اینکه خداوند انسان را بر همه موجودات برتری بخشید، افزود: این برتری به دلیل تفکر و اندیشه وی است اما توجه به عقل در این مسیر بسیار مهم است.

وی با بیان این مطلب که نعمت دیدن، شنیدن و زبان را خداوند برای اندیشه، فکر قرار داد، عنوان کرد: اهمیت فرهنگ و ارشاد در اینجا بسیار حائز اهمیت است لذا دایره فعالیتی این مجموعه گسترده و مهم است.

امام جمعه کرمان با اشاره به اینکه هر کس که مسئولیتی می‌پذیرد باید در مقابل پروردگار پاسخگو باشد، خاطرنشان کرد: باید اقدامات گسترده در راستای تعمیق فرهنگی به خصوص فرهنگ سلیمانی در کرمان انجام شود و نقش قابل توجهی در جبهه مقاومت در بعد فرهنگی ایفا کند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان اظهار داشت: با بیان این مطلب که مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز انسانی با اخلاق و انگیره است، افزود: انشالله ایشان به بهترین شکل مأموریت خود را انجام دهد و برایشان آرزوی توفیق دارم.