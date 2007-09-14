جهانگیر کوثری درباره برگزاری جشن یازدهم سینما به خبرنگار مهر گفت: "مدیریت رضا میرکریمی قابل تقدیر بود و پرویز پرستویی با حضور خود تاثیر زیادی گذاشت. حضور محمدحسین صفار هرندی و محمدرضا جعفری جلوه به عنوان وزیر ارشاد و معاون سینمایی موقعیت جشن را بالا برد و همه اینها به همبستگی بیشتر صنوف کمک می کند."

وی درباره داوری این دوره از جشن سینمای ایران تصریح کرد: "قضاوت ها در 90 درصد درست و منطقی بود و اینکه اهالی سینما به داوری کارهای یکدیگر می پردازند یک حسن است. جایزه ها بحق داده شد، البته برخی دلخور بودند و اعتقاد داشتند جایزه باید به آنها تعلق می گرفت. اما در هر حال جشن یازدهم بهترین دوره جشن سینمای ایران بود."