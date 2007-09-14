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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۲۳

کوثری:

جشن یازدهم کامل‌ترین دوره جشن سینما بود

جشن یازدهم کامل‌ترین دوره جشن سینما بود

گرچه برخی معتقد بودند جایزه باید به آنها تعلق می‌گرفت. اما در هر حال جشن یازدهم بهترین و کامل‌ترین دوره جشن سینمای ایران بود.

جهانگیر کوثری درباره برگزاری جشن یازدهم سینما به خبرنگار مهر گفت: "مدیریت رضا میرکریمی قابل تقدیر بود و پرویز پرستویی با حضور خود تاثیر زیادی گذاشت. حضور محمدحسین صفار هرندی و محمدرضا جعفری جلوه به عنوان وزیر ارشاد و معاون سینمایی موقعیت جشن را بالا برد و همه اینها به همبستگی بیشتر صنوف کمک می کند."

وی درباره داوری این دوره از جشن سینمای ایران تصریح کرد: "قضاوت ها در 90 درصد درست و منطقی بود و اینکه اهالی سینما به داوری کارهای یکدیگر می پردازند یک حسن است. جایزه ها بحق داده شد، البته برخی دلخور بودند و اعتقاد داشتند جایزه باید به آنها تعلق می گرفت. اما در هر حال جشن یازدهم بهترین دوره جشن سینمای ایران بود."

کد مطلب 550984

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