عملکرد داوران جشن سینما قابل تقدیر است

این آهنگساز درباره موسیقی متن "ژانی گه ل" و انتخاب آن توسط داوران جشن خانه سینما به خبرنگار مهر گفت: "ساخت موسیقی این فیلم بسیار سخت بود و من حدود پنج ماه تمام برای آن وقت صرف کردم. در ساخت این موسیقی از تمامی امکانات و نوازندگان کشورهای مختلف استفاده کردم و شاید به خاطر همین مسائل این موسیقی مورد توجه هیئت داوران قرار گرفت."

همایونفر درباره اشتباهی که هنگام اعلام اسامی نامزدها رخ داده و وی به اشتباه برای ساخت موسیقی متن "آفتاب بر همه یکسان می تابد" نامزد دریافت تندیس اعلام شده بود گفت: "این یک اشتباه سهوی بود که هنگام شمارش آراء داوران صورت گرفت. در واقع آراء من برای "ژانی گه ل" بیش از "آفتاب بر همه یکسان می تابد" بود. البته این به معنی ضعف موسیقی متن فیلم دوم نیست."

وی در پایان رای داوران در بخش بهترین موسیقی را بهترین انتخاب هیئت داوران دانست و گفت: "کار آنها را باید در این بخش ستود، داوران اثری را انتخاب کردند که به لحاظ فضا و ساختار کار جدیدی به حساب می آمد."