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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۳۲

احمدزاده:

جشن خانه سینما محملی برای رفع کدورت‌هاست

برنده تندیس بهترین فیلمنامه‌نویس یازدهمین جشن خانه سینما این جشن را محملی برای دور هم جمع شدن و رفع کدورت‌ها دانست.

حبیب احمدزاده درباره جشن خانه سینما به خبرنگار مهر گفت: "اختلافاتی که در زمان برگزاری جشن میان اتحادیه تهیه کنندگان و خانه سینما به وجود آمد، ناخوشایند بود. چرا که جشن خانه سینما به شکل صنفی برگزار می شود و متعلق به اهالی سینماست و نباید محملی برای این حرف و حدیث ها باشد. فکر می کنم نباید به این اختلافات اهمیت داد و آن را پیگیری کرد."

وی درباره عملکرد هیئت داوران و انتخاب فیلمنامه "اتوبوس شب" به عنوان اثر برگزیده گفت: "فیلمنامه من و آقای پوراحمد انتخاب این گروه از داوران بود، شاید اگر عده ای دیگر آثار را داوری می کردند، اثر دیگری به عنوان برگزیده انتخاب می شد. من چندان به این مسائل اهمیت نمی دهم، مهم این است که به بهانه جشن اهالی سینما سالی یکبار دور هم جمع می شوند و دیدار تازه می کنند."

کد مطلب 550999

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