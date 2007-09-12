به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از BBC، دانشمندان حوزه مطالعات DNA دانشگاه آکسفورد دست به آزمایشات مختلف کروموزومی و DNA زده اند تا ادعای اسکاتلندی بودن میخائیل لرمونتوف شاعر معروف قرن نوزدهم روسیه را به اثبات برسانند.

این دانشمندان دست به آزمایش های پیشرفته ای زده اند که نسبت فامیلی هر انسانی را بعد از چند نسل نشان می دهد. آنها معتقدند که این نام فامیلی در قرن سیزدهم در اسکاتلند رایج بوده است. به همین خاطر از تمام افرادی که نام فامیلی آنها لرمونتوف است دعوت کرده اند تا برای آزمایش DNA به آنها مراجعه کنند.

دانشمندان انگلیس بر این باورند که خانواده لرمونتوف منتسب به یک نظامی اسکاتلندی بودند که در فوریه یا مارس 1963 توسط ارتش روسیه اسیر شدند و از آن زمان در روسیه ساکن شدند. آنها برای اثبات ادعای خود به شعری از لرمونتوف اشاره کرده اند که به اسکاتلند تقدیم کرده است.

میخائیل یوریویچ لرمونتوف در 27 جولای در روسیه به دنیا آمد. او از کودکی سرودن شعر را آغاز کرد و خیلی زود به یکی از مطرح ترین شاعران روس تبدیل شد.