به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ماه مبارک رمضان گروه اندیشه رادیو ایران برنامه هایی را به این موضع اختصاص داده است. برنامه خلوتگه خورشید (ویژه سحر) از جمله این برنامه ها است که به صورت زنده و با صدای سعید توکلی پخش خواهد شد. این برنامه با محوریت اسامی خداوند تبارک و تعالی بر اساس دعاهای روز از ابتدا تا انتهای ماه مبارک رمضان تقدیم شنوندگان می‌شود. از بخش های این برنامه می توان به راه بهشت، سر سلامت، حرف های مگو، باریک تر از مو، دست نیاز،چشم امید ، نجوای خلوتیان و...اشاره کرد. این برنامه به سردبیری اکبر عاشوری و حسن آقاجانی به همت گروه ایران و اندیشه رادیو ایران هنگام سحر در ایام ماه مبارک رمضان پخش خواهد شد.

از دیگر برنامه های این گروه "سی رمز عشق " نام دارد که سفرنامه ای به نقاط مختلف ایران و برخی نقاط جهان خواهد بود که به روایت فرهنگ های مختلف رمضان در این نقاط می پردازد.

تلاوت و ترجمه قرآن نیز از دیگر برنامه ها است که هر صبح از ساعت 30/ 5 با ترجمه محمد حسن نیک نام پخش می شود.

همچنین امسال نیز به مانند سالهای گذشته رادیو ایران از نمایشگاه بین المللی قرآن برنامه هایی را به صورت زنده و مستقیم از محل برگزاری آن در مصلی خواهد داشت. استفاده از کارشناسان و میمانان ویژه این نمایشگاه نیز در این برنامه در نظر گرفته شده است.

برنامه ویژه افطار به صورت مستقیم و برنامه ساربانگ (بررسی موسیقی ها ، آواها و آیین های خاص ماه رمضان) نیز از دیگر برنامه هایی اسنت که این گروه در این ماه دنبال خواهد کرد.