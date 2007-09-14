به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای روابط اسلامی- امریکایی، در گردهمایی بین دینی مسلمانان که در قالب ضیافت افطاری ماه مبارک رمضان برگزاری می‌شود مایکل همیلتون مورگان درباره کتاب تازه خود با عنوان " تاریخ گمشده: میراث ماندگان دانشمندان، متفکران و هنرمندان مسلمان" که از سوی انتشارات نشنال جئوگرافی منتشر شده سخنرانی می‌کند.

عظیم ضعیم رئیس دفتر شورای روابط اسلامی - امریکایی اظهار داشت که رمضان ماه شکوفایی و احیای روحیه معنوی انسانها و همجنین انجام کارهای خیر است.

وی این رویداد را به مثابه فرصتی مناسب برای پیروان ادیان مختلف امریکا دانست تا بتوانند به هماهنگی بین دینی و درک دو جانبه دست یابند.

شورای روابط اسلامی امریکایی بزرگترین گروه حمایت از آزادیهای مدنی مسلمانان است که دفتر مرکزی آن در واشنگتن قرار دارد. این شورا دارای 33 دفتر در سراسر امریکا و کانادا است.

شورای روابط اسلامی – امریکایی وظیفه خود را ارتقا درک جامعه غیر مسلمان از اسلام، تقویت گفتگو، حمایت از آزادیهای مدنی، تقویت مسلمانان امریکایی، برقراری ائتلافهای حامی عدالت و درک دوجانبه توصیف کرده است.