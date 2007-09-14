کشورهای عربی منطقه نگران اقدام نظامی علیه ایران هستند/ امریکا همپیمان نامحبوب کشورهای خلیج فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، انستیتو بین المللی مطالعات استراتژیک ( IISS ) درگزارش سالانه خود ادعا کرد: تهدید هسته ای ایران هنوز فروکش نکرده است. هدف طرح کاری که ماه گذشته بین تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام شد، شفاف سازی در پرسش های مربوط به فعالیتهای هسته ای گذشته ایران است ، اما هیچ فشاری بر فعالیت کنونی آنگونه که شورای امنیت سازمان ملل متحد مکررا درخواست کرده، وارد نمی کند.

" جان چیپمن" رئیس این انستیتو و نویسنده این مطلب ادعا می کند: در نتیجه ایران با نشان دادن برخی همکاری ها با بازرسان آژانس احتمالا چند ماهی فرجه را برای خود گرفته است تا از قطعنامه های بیشتر شورای امنیت مصون باشد. تاکنون نه مشوقها و نه تنبیه ها برای توقف تصمیم سازی استراتژیک تهران کافی نبوده اند. در طول تابستان ایران به نصب سانتریفیوژهای بیشتر گاز اورانیوم در نطنز - تاکنون 3 هزار سانتریفیوژ- ادامه داد . بر مبنای محاسبات ما ایران در سال 2009 یا 2010 قادر به تولید اورانیوم کافی با درجه غنی سازی بالا برای ساخت یک سلاح هسته ای است.

در ادامه این مطلب آمده است: مطمئنا در طول سال 2008 سیاست در قبال ایران مستلزم توجهی اصلاح شده است و تلاشهای اساسی بر ایجاد یک اجماع عمیق تر در بین اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد متمرکز خواهد بود.

چیپمن ادعا می کند: با ادامه این روند، مسلما آمریکا تلاش می کند تا از طریق ایجاد شرایط برای بازدارندگی ایران، مانع شکست روند دیپلماتیک شود. فروش سلاح به کشورهای منطقه پیشنهاد شده، اما پرسشی که باقی می ماند این است که کشورهای حوزه خلیج فارس احساس نمی کنند که موضع استراتژیکی را می توانند به طو علنی در قبال ایران اتخاذ کنند.

نویسنده مدعی می شود: بیشتر قدرتهای برتر منطقه در نتیجه یک ایران هسته ای در وضعیت هشدار قرار خواهند گرفت ، اما همچنین از پیامدهای هرگونه اقدام نظامی برای خودشان نگران خواهند شد. دو نگرانی درباره یک ایران هسته ای و اقدام نظامی پیشگیرانه آمریکا معمایی را پیش روی بسیاری از رهبران این کشورهای عربی قرار خواهد داد: ایران همسایه دائمی آنهاست و در عین حال پتانسیل تبدیل شدن به یک هژمونی را دارد و آمریکا یک همپیمان نامحبوب و در عین حال ضروری است.

به گزارش مهر در پایان این مطلب آمده است : این طبیعی است که کشورهای حوزه خلیج ( فارس) در حالی که بین این دو، گرفتار شده اند، ممانعتهایی را به عمل آورند؛ گرایشی که هماهنگی توسعه یک سیاست بازدارنده را برای آمریکا بسیار دشوار خواهد کرد. اینکه آیا دیپلماسی می تواند در به تعویق انداختن بدترین سناریو موفق شود، یکی از سخت ترین چالشهای امنیتی برای 12 ماه آینده خواهد بود.