به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کاوسی عصر پنجشنبه در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان که پیرامون بررسی سرمایه گذاری برای راه اندازی مجدد دو جایگاه سوخت تعطیل شده در شهر همدان، با حضور شهردار، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کارشناسان حقوقی شهرداری برگزار شد، اظهار کرد: اقدامات پیش‌بینی شده در حوزه مدیریت شهری باید سازمان‌دهی شود که سرمایه گذاری از آن جمله بوده و شکل گیری پنجره واحد سرمایه‌گذاری از بهترین راهکارها است.

وی با تاکید بر اینکه مدیران باید پرکار و جهادی باشند، اظهار کرد: اگر باور داریم در حالت جنگ هستیم و باید بهره‌وری بالا باشد، لزوم بکارگیری مدیران جهادی و پرکار ضروری است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان خطاب به شهردار گفت: در صورت باور به کار جهادی باید بهره‌وری در شهرداری همدان نیز بالا رفته و کارها سازماندهی شود

کاوسی امید با اشاره به حضور سرمایه گذار برای راه اندازی دو جایگاه سوخت در همدان افزود: لازم است نقاط ضعف این سرمایه گذاری بررسی شده و رفع شود و در این راستا از نظر کارشناسان استفاده شده و بسته سرمایه‌گذاری خوب متناسب با ظرفیت کار تهیه شود.

وی با بیان اینکه شهرداری نمی‌تواند تصدی‌گری کند و این مورد در توان آن نیست، تصریح کرد: باید در مباحث سرمایه گذاری منافع شهرداری را در نظر بگیریم که شهرداری متضرر نشده و سرمایه هدر نرود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان ادامه داد: در مباحث سرمایه گذاری باید همه جوانب کار دیده شده و موارد حقوقی لحاظ شود.

کاوسی‌امید با اشاره به پیگیری بحث سرمایه‌گذاری در طبقه دوم ترمینال انقلاب، خاطرنشان کرد: پیش بینی شده است که در این مکان بازار دائمی برای ارائه صنایع دستی ایجاد شود چرا که باید از این فضای خالی به نحو مطلوب بهره گرفت.

وی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری پراکنده بسیاری در شهر داریم، یادآور شد: مالکیت‌هایی که سرقفلی به شهروندان فروخته شده از جمله این موارد است. که باید این واحدها بهره برداری درستی داشته باشد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه به دنبال تحقق درآمد پایدار در این دوره هستیم؛ خواستار تعریف طرح جامع سرمایه‌گذاری شد و گفت: تحقق این مهم می‌تواند به عنوان یک کار ماندگار از دوره ششم شورا باقی بماند.