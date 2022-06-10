استکبار به دنبال تحمیل برجام موشکی است/ ملت ایران هوشیارتر از قبل

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس معصومی در خطبههای نمازجمعه این هفته رویان به میزبانی مسجد جامع با اشاره به سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) بیان داشت: سخنان ایشان حاوی نکات بسیاری بود که یکی از مهمترین آنها فرمایش ایشان درباره مقابله با هویت زدایی از انقلاب اسلامی بود.
وی افزود: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تاکید کردند نباید بگذاریم که از انقلاب هویت زدایی کرده و حقیقت آن را واژگون کنند همچنین باید توجه داشت که امام (ره) روح انقلاب اسلامی است و نباید ایشان در جامعه کمرنگ و یا تحریف شوند.
مقابله با ارتجاع
امام جمعه رویان با بیان اینکه همانطور که معظمله نیز تاکید داشتند نباید بگذاریم ارتجاع در کشورمان رسوخ کند، گفت: مرتجع یعنی کسی که تابع سبک زندگی غربی باشد و مثال آن نیز چهار میلیون سگی است که در خانوادههای ایرانی زندگی میکند از سوی دیگر باید دروغ، فریب و جنگ روانی دشمنان را افشا کرد و نگذاشت این جنگ در کشورمان تأثیر بگذارد.
معصومی با بیان اینکه امروز باید از سرمایه ایمان مردم برای تولید عمل صالح بهره مند شد و همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تاکید کردند نباید بگذاریم که اینگونه وانمود شود که کشور به بن بست رسیده است، بیان کرد: امروز که دشمنان در صدد تخریب مسئولان انقلابی هستند وظیفه قدرشناسی ما سنگینتر از سابق شده است.
وی با اشاره به مذاکرات هستهای بیان کرد: امروز شاهد نوعی تقسیم کار از سوی آمریکا، اروپا، رژیم صهیونیستی با میدان داری آژانس بینالمللی انرژی هستهای علیه کشورمان هستیم دشمنان امروز به میدان آمدهاند تا با قانع نشدن از پاسخهای ایران درباره برخی ابهامات، پرونده کشورمان را به شورای حکام ببرند و پیشنویس قطعنامهای را به تصویب برسانند که ایران در آن محکوم شده است.
اهمیت زیارت
امام جمعه رویان تاکید کرد: در بازی جدید دشمنان، تمرکز جبهه استکبار بر نقاط قوت ایران یعنی برنامه موشکی و مسائل منطقهای است و به بهانههای گوناگون برجام موشکی و منطقهای را مطرح میسازند و جدیدترین پازل آن نیز حذف سپاه و باقی ماندن سپاه قدس در فهرست تروریستها است باطن خبیث این خواسته دشمنان هدف قرار دادن حضور منطقهای ایران و بسته شدن دست ما در حمایت از هم پیمانان منطقهای است.
معصومی با بیان اینکه اگر ایران به باقی ماندن سپاه قدس در فهرست تروریستی رضایت دهد عملاً و رسماً حضور منطقهای خودش را نفی کرده است و لذا طبیعتاً ایران به چنین چیزی تن نخواهد داد زیرا خواستهای شیطانی است، ابراز کرد: غرب از نفوذ ایران در هراس است.
وی همچنین به روز تکریم امام زادگان و اهمیت زیارت پرداخت و ابراز کرد: زیارت دارای برکات فراوانی است که از جمله آنها میتوان به پیوند با خدا به وسیله اولیا الله، تعیین الگوهای رفتاری و معرفی آن به جهانیان و نشر تفکر شیعی از سوی مراکز زیارتی و.. اشاره کرد.
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