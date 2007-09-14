به گزارش خبرنگار مهر، در شبهای ماه رمضان برنامه‌ 24 قسمتی و گفتگو محوری با نام "شبهای روشن" با اجرای دکتر مطهرنیا از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

محور اصلی این برنامه گفتگوهای چالشی در حوزه اندیشه و معارف با حضور کارشناسانی چون دکتر میرباقری، دکتر مظاهری، دکتر خوش ‌چهره، دکتر مولانا، حجت‌ الاسلام نقویان، سید مهدی شجاعی و مهندس بنیانیان است.

از دیگر برنامه‌های ماه رمضان شبکه دو سیما می‌توان به دعای ابوحمزه ثمالی اشاره کرد که هر روز ساعت 6 و 25 دقیقه صبح و هر شب ساعت 23 و 35 دقیقه اشاره کرد.

برنامه "آیین همدلی" نیز از دیگر برنامه‌های این ماه است که به مدت 5 دقیقه به قرآن و احادیث مرتبط با این ماه می‌پردازد که هر روز ساعت 9 و 5 دقیقه صبح روی آنتن می‌رود.

"تفسیر قرآن توسط آیت ‌الله سبحانی" نیز از جمله برنامه‌ هایی است که هر روز به جز شنبه‌ ها ساعت 12 و 45 دقیقه و جمعه‌ ها ساعت 12 و 15 دقیقه پخش می‌‌شود.