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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۰۶

برنامه "شبهای روشن" در ماه رمضان از شبکه دو پخش می‌شود

برنامه "شبهای روشن" در ماه رمضان از شبکه دو پخش می‌شود

در شبهای ماه مبارک رمضان برنامه‌ای گفتگو محور با نام "شبهای روشن" از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در شبهای ماه رمضان برنامه‌ 24 قسمتی و گفتگو محوری با نام "شبهای روشن" با اجرای دکتر مطهرنیا از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

محور اصلی این برنامه گفتگوهای چالشی در حوزه اندیشه و معارف با حضور کارشناسانی چون دکتر میرباقری، دکتر مظاهری، دکتر خوش ‌چهره، دکتر مولانا، حجت‌ الاسلام نقویان، سید مهدی شجاعی و مهندس بنیانیان است.

از دیگر برنامه‌های ماه رمضان شبکه دو سیما می‌توان به دعای ابوحمزه ثمالی اشاره کرد که هر روز ساعت 6 و 25 دقیقه صبح و هر شب ساعت 23 و 35 دقیقه اشاره کرد.

برنامه "آیین همدلی" نیز از دیگر برنامه‌های این ماه است که به مدت 5 دقیقه به قرآن و احادیث مرتبط با این ماه می‌پردازد که هر روز ساعت 9 و 5 دقیقه صبح روی آنتن می‌رود.

"تفسیر قرآن توسط آیت ‌الله سبحانی" نیز از جمله برنامه‌ هایی است که هر روز به جز شنبه‌ ها ساعت 12 و 45 دقیقه و جمعه‌ ها ساعت 12 و 15 دقیقه پخش می‌‌شود.

کد مطلب 551075

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