پاسخ مسئولان به قطعنامه ضدایرانی آژانس انرژی اتمی قاطع باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام شمس الله سراج در خطبه‌های نماز جمعه ایلام اظهار با اشاره به صدور قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بیان کرد: سازمان انرژی اتمی ایران در این خصوص اقدام خوبی انجام داد و چند دوربین حساس آژانس را قطع کرد.

وی تاکید کرد: باید پاسخ ایران اسلامی به قطعنامه ضدایرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قاطع‌تر باشد چرا که بر همگان عیان شده است که اروپایی‌ها قابل اعتماد نبوده و مستعمره آمریکایی‌ها هستند.

امام‌جمعه موقت ایلام با اشاره به رفع توقیف نفتکش ایرانی توسط دولت یونان گفت: ایران اسلامی همواره با اقتدار در برابر زیاده خواهی استکبار ایستادگی کرده و جواب را بی‌پاسخ نگذاشته است.

وی تصریح کرد: دادگاه تجدیدنظر یونان دستور رفع توقیف نفتکش ایرانی را صادر کرد و این نشان دهنده قدرت ایران اسلامی در برابر زورگویی‌های سران استکبار جهانی است.

وی با اشاره به در پیش بودن کنگره بزرگ اربعین گفت: بنا بر پیش بینی‌های انجام شده برای تردد میلیونی زوار از مرز مهران در ایام اربعین می‌طلبد مسوولان ذیربط تمهیدات لازم را هرچه زودتر در خصوص بهسازی جاده ایلام - مهران و دیگر امکانات سرمایشی در مهران اتخاذ کنند.

امام‌جمعه موقت ایلام در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تریبون نماز جمعه تریبون حقیقت گویی و واقع بینی است، یادآور شد: نظارت بر بازار ضعیف است و گران شدن همه کالاها قابل قبول نیست و در این خصوص باید فکر اساسی اتخاذ شود.