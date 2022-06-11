به گزارش خبرنگار مهر، طبق آخرین اطلاعات از ستاد مقابله با کرونا و آمارهای ارسالی از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی سمنان و شاهرود، شش شهرستان استان سمنان در زمینه رنگ بندی کرونایی در شرایط آبی یا همان عادی کرونایی قرار گرفته‌اند.

بر طبق این اعلام تنها مهدی شهر و میامی در وضعیت زرد کرونایی قرار دارد و دیگر شهرستان‌های استان سمنان در شرایط آبی کرونایی هستند.

در ۲۴ ساعت اخیر هیچ مورد مثبت کرونایی یا بستری در استان سمنان ثبت نشده و تنها ۱۲ مورد مشکوک با علائم کرونایی دیده شده است.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرده است بر اساس آخرین به روز رسانی‌ها، هیچیک از شهرهای کشور همانند هفته‌های گذشته، در وضعیت قرمز و نارنجی نیستند.

تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۴۷ به ۱۱۳ شهر کاهش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۳۰۱ به ۳۳۵ شهر افزایش یافت.