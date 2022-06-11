ایستگاه متروی گرمدره تا فردا غیرفعال است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل فانی صبح شنبه در حاشیه بازدید از نقص و خرابی سیستم برق رسانی در ایستگاه گرمدره اظهار داشت: پیرو گزارش نقص و خرابی سیستم برق رسانی در ایستگاه گرمدره در ساعت ۴:۳۰ صبح جهت رفع مشکل در محل حضور یافته و با همت و تلاش پرسنل شرکت مترو تهران سیستم برق رسانی خط بالا سری مترو در ساعت ۸:۰۰ برطرف شد.

وی افزود: در حال حاضر خط ۵ مترو تهران -کرج آماده سرویس دهی به مسافرین عزیز است اما به دلیل ایمنی ایستگاه مترو گرمدره تا روز یکشنبه خارج از سرویس است.

فانی خاطر نشان کرد: بر این اساس طبق هماهنگی‌های صورت گرفته مسافرانی که قصد سفر به گرمدره دارند می‌توانند در ایستگاه وردآورد پیاده شده و با اتوبوس‌های که توسط شهرداری در این ایستگاه آماده خدمات دهی به شهروندان می‌باشند، استفاده کنند.