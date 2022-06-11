  1. استانها
  2. البرز
۲۱ خرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۰۹

مدیر کل حمل و نقل و ترافیک استانداری البرز:

ایستگاه متروی گرمدره تا فردا غیرفعال است

ایستگاه متروی گرمدره تا فردا غیرفعال است

البرز - مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری البرز با بیان اینکه نقص برق متروی گرمدره بررسی شد، گفت: ایستگاه گرمدره تا فردا یکشنبه غیرفعال است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل فانی صبح شنبه در حاشیه بازدید از نقص و خرابی سیستم برق رسانی در ایستگاه گرمدره اظهار داشت: پیرو گزارش نقص و خرابی سیستم برق رسانی در ایستگاه گرمدره در ساعت ۴:۳۰ صبح جهت رفع مشکل در محل حضور یافته و با همت و تلاش پرسنل شرکت مترو تهران سیستم برق رسانی خط بالا سری مترو در ساعت ۸:۰۰ برطرف شد.

وی افزود: در حال حاضر خط ۵ مترو تهران -کرج آماده سرویس دهی به مسافرین عزیز است اما به دلیل ایمنی ایستگاه مترو گرمدره تا روز یکشنبه خارج از سرویس است.

فانی خاطر نشان کرد: بر این اساس طبق هماهنگی‌های صورت گرفته مسافرانی که قصد سفر به گرمدره دارند می‌توانند در ایستگاه وردآورد پیاده شده و با اتوبوس‌های که توسط شهرداری در این ایستگاه آماده خدمات دهی به شهروندان می‌باشند، استفاده کنند.

کد مطلب 5511193

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها